«El Montseny necessita un punt de trobada»: reneix el Centre de Debats a Sant Celoni

El Centre de Debats del Baix Montseny recuperarà l'activitat aquest dissabte 21 de febrer amb el primer acte després d'una llarga parada, que portarà a Sant Celoni l'expresident Pere Aragonès per parlar sobre el nou model de finançament català que s'està plantejant. L'acte serà a les 11:30 hores a la Sala Bernat Martorell i estarà dinamitzat per la periodista Sara González. El Centre de Debats del Baix Montseny es va crear el 2008 i va néixer amb la finalitat de ser un lloc per debatre i generar opinió sobre novetats i temes rellevants de la comarca. La iniciativa, però, va desaparèixer poc després de la seva fundació.
Manuel Bueno, nou secretari de l'entitat, ha explicat a NacióBaixMontseny que l'entitat torna a estar en marxa i busca nous integrants per crear un punt de trobada i debat del Baix Montseny. "És necessari tenir un fòrum de debat transversal i no partidista per tractar temes d'actualitat que preocupin a la ciutadania", explica.
La iniciativa ha sorgit davant la manca d'un fòrum transversal en l'àmbit del Baix Montseny, un espai que vol debatre temes de tota mena i de tipus més global que altres entitats existents, com el Cercle d'Economia del Baix Montseny, especialitzat en un àmbit concret. "Hem fet una assemblea amb els socis que hem trobat, que no n'hi havia gaires, i s'ha constituït una Junta que volem que es vagi omplint amb gent que provingui de diferents sectors i especialitats", afirma Bueno.
La inscripció és gratuïta, oberta a tothom i vol aglutinar, també, persones de diferents edats. "Busquem que hi siguin presents tantes maneres de pensar com sigui possible, que representi el teixit social del Baix Montseny i la seva opinió", explica el secretari. El president, Bernat Villaronga, és un mestre jubilat, per tant, del sector de l'educació; la vicepresidenta és Lourdes Garrido, vinculada al comerç celoní; i el tresorer, Pere Blanche, és representant de l'activitat industrial de la capital del Baix Montseny. Manuel Bueno, el secretari, ha estat regidor a l'ajuntament de Sant Celoni i és membre de l'associació Súmate.
Una de les línies d'aquesta entitat és la reivindicació de la comarca del Baix Montseny com a realitat social. "Seran temes que importin al Baix Montseny, per exemple plantejar-nos si hem de ser comarca una independent o si els pobles podríem tenir serveis mancomunats", ha explicat Bueno.
Conferències i debats
Amb la xerrada de Pere Aragonès dinamitzada per la periodista Sara González, l'entitat engegarà una sèrie de conferències amb fòrums de debat i altres activitats per fomentar el pensament crític a la comarca. "Hi ha hagut un pacte entre el PSOE i Esquerra Republicana sobre el nou finançament, creiem que això és important i que cal explicar en què consisteix, debatre-ho i exposar-ne les diferents opinions", afirma Bueno.
En aquesta línia, l'entitat es planteja el repte d'anar abordant nous temes d'actualitat que vagin apareixent o, fins i tot, fòrums de debat d'allò que pensen els polítics de cara a les eleccions municipals. El Centre de Debats del Baix Montseny iniciarà pròximament una ronda de contactes amb les entitats de la comarca de cara a establir possibles col·laboracions, alhora, també han parlat amb l'Ajuntament de Sant Celoni i han animat a la ciutadania a formar part de l'entitat.