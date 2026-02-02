L'Hospital de Sant Celoni, pioner amb un programa per ensenyar català als treballadors

L'Hospital de Sant Celoni serà un centre pioner a fomentar l'aprenentatge de català entre els treballadors. Òmnium Cultural ha signat un conveni de col·laboració amb patronals i sindicats per impulsar un programa pilot de classes de català a les empreses del Vallès Oriental i als Hospitals de Sant Celoni i Granollers. L’acord s’ha formalitzat aquest gener a la Sala Tarafa de Granollers amb la participació de Pimec, la Unió Empresarial Intersectorial (UEI), Foment del Treball i els sindicats CCOO i UGT.
El programa, anomenat Vincles, vol estendre al món laboral una iniciativa que ja funciona amb èxit en entorns escolars i de barri. L’objectiu és facilitar que les persones que arriben a Catalunya puguin viure, participar, sentir-se part i treballar en català, tal com ha explicat el president d’Òmnium Cultural, Xavier Antich, durant l’acte de presentació.
L’Hospital de Sant Celoni serà una de les quatre empreses de la comarca que iniciaran aquest programa pilot, i esdevindrà la primera a posar-lo en marxa dins el seu entorn laboral. En representació del centre hospitalari, van assistir a l’acte Eva Librado, presidenta del Comitè d’Empresa; Lluís Villegas, representant de la Secció Sindical UGT, i Anna Codina, en representació de l’àrea de Formació.
Un aprenentatge diferent
Vincles neix amb la voluntat de complementar les iniciatives ja existents i arribar allà on no arriben les classes formals de català. El programa se centra especialment en l’enfortiment de la parla oral i en la creació de vincles socials entre els participants. A diferència dels cursos tradicionals, les sessions són grups de conversa informals, basats en situacions quotidianes, i no estan orientades a l’obtenció de títols ni a l’ensenyament estructurat de la gramàtica o l’escriptura.
Un altre dels trets distintius de Vincles és que no s’hi estableix una relació unidireccional de “mestre-alumne”. Les persones acompanyants assumeixen el rol de dinamitzadores o facilitadores: detecten temes d’interès, promouen la conversa, fan preguntes i ajuden amb paraules i expressions, fomentant un aprenentatge mutu i compartit.
El programa va més enllà de l’aprenentatge lingüístic. El seu objectiu és també teixir una xarxa de relacions de confiança i complicitat entre les participants i amb el teixit social i cultural de l’entorn. D’aquesta manera, es vol augmentar la vinculació de les persones nouvingudes i dels nous parlants amb catalanoparlants habituals, superar dinàmiques de racisme, segregació i manca d’oportunitats, i afavorir l’ús del català en cada cop més àmbits de la vida quotidiana.
Català en grups reduïts
Vincles està obert tant a persones que ja han fet o fan classes de català i volen reforçar la pràctica oral en grup, com a persones que mai no han seguit formació formal en la llengua. En aquest darrer cas, el programa també pot servir com a porta d’entrada per animar-les, si ho desitgen, a iniciar cursos reglats de català.
Les trobades es fan en grups reduïts, habitualment de 8 a 10 aprenents amb 2 o 3 acompanyants, i no són exclusivament espais de pràctica lingüística, sinó també de relació i arrelament a l’entorn. A més, les persones participants poden combinar el Vincles amb altres iniciatives com les parelles lingüístiques, amb la voluntat de multiplicar els espais de confiança on els nous parlants puguin fer servir el català amb normalitat.