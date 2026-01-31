La Batllòria reclama millores i un projecte de futur: «Ja n’hi ha prou»

Un grup de representants de l'Associació Veïnal de la Batllòria ha reivindicat la singularitat del poble al ple municipal de Sant Celoni aquest dijous 29 de gener. Més d'una vintena de veïns batlloriencs s'han presentat a l'Ajuntament de Sant Celoni amb pancartes i una reivindicació històrica, la voluntat del seu poble, que, asseguren, no es té prou en compte.
Els veïns, durant la intervenció, han afirmat que la Batllòria no està prou present a la senyalització viària, la cartografia, els plans d'emergència, les comunicacions oficials i el relat públic del territori. En aquest sentit, han apuntat directament a tots els partits amb representació al consistori celoní, que han acusat de no atendre de manera específica el seu poble. "No hem vist mai cap projecte que respongui a les necessitats del poble de la Batllòria", han expressat.
D'acord amb aquesta idea, diuen que sempre s'han dut a terme "petites actuacions", que han titllat de "pedaços" i que no responen a cap projecte de futur a llarg termini. "En campanya electoral es barreja la Batllòria dins d'un discurs general, però mai es treballa un projecte propi", defensen.
Mancança d'equipaments i serveis
En el discurs han parlat de mancances de manteniment en l'asfaltatge dels carrers i també en la poda dels arbres plataners de l'entrada de la i la zona del safareig. "Representen un risc real de relliscades i per les cases, en pobles veïns com Gualba s'ha fet, però a la Batllòria no", afirmen.
També han criticat la manca de serveis i d'equipaments públics rellevants. "Amb la crisi del 2008 el projecte del pavelló poliesportiu ha quedat enterrat i, per contra, es va fer una pista coberta amb lones". Una pista "sense grades" i "sense capacitat real". "Això no és un equipament, és un pegat", han reblat els representants. En aquesta línia també s'han referit als grans projectes de l'Ajuntament com la piscina municipal que, a parer seu, no els beneficia a causa de la distància, la dependència del vehicle privat per traslladar-s'hi i la manca d'alternatives de transport ràpid.
A la intervenció no hi han faltat representants del Club de Futbol de la Batllòria que han demanat millores als equipaments i s'han queixat pel retard en l'execució de les marquesines que s'han d'instal·lar al camp. Més enllà d'això, han criticat el consistori per posar "traves administratives" a un campus de futbol amb el Girona que s'havia de fer l'estiu passat. "La Batllòria va perdre una oportunitat per manca de voluntat política", han declarat.
Pel que fa a la joventut han parlat "d'abandó total" i asseguren que això ha provocat un "ambient degradat", vandalisme i "robatoris constants". Per posar-hi remei han reclamat més propostes per als joves, més seguretat i càmeres de vigilància. També han demanat que s'escolti més la veu dels vilatans a l'hora de prendre decisions rellevants i s'han referit expressament al cas del carril bici de la C-35 i el de la INACSA on, segons ha pogut saber NacióBaixMontseny, es preveu una reconversió de l'actual espai industrial. "L'annexió del territori del Montnegre era per fer un municipi més fort, avui tenim territori i quina és la proposta? Indústria, polígons i col·lapse", han afirmat.
Una identitat pròpia
Alhora, els representants de l'Associació Veïnal de la Batllòria han reivindicat la identitat pròpia del seu poble i han reclamat que sigui tractat com a tal. "La separació territorial acredita de manera inequívoca que la Batllòria no constitueix un barri, ni una extensió continuista de Sant Celoni, sinó un poble diferenciat amb nucli propi existència històrica documentada i identitat territorial consolidada al llarg dels segles", han expressat al ple.
L'Associació Veïnal de la Batllòria, a més, en un comunicat a Nació Baix Montseny s'ha referit explícitament a l'annexió del poble a Sant Celoni i n'ha qüestionat la legitimitat. "La seva dependència administrativa actual de Sant Celoni no és conseqüència d’un procés democràtic, sinó d’una annexió imposada durant la dictadura de Primo de Rivera", asseguren.
Repensar el sistema de govern
El tinent d’alcalde, Albert Planas, ha reconegut una “crisi de governabilitat de la Batllòria” i ha proposat repensar el sistema de govern de la població, que avui dia és el Consell de Poble de la Batllòria. "Potser aquest instrument ha complert la seva vida útil i cal repensar-lo", ha declarat. Planas ha recordat que la qüestió de la Batllòria i el seu mecanisme d'autogovern era present al pacte de Govern entre l'Alternativa i el PSC.
En concret ha parlat d'un mecanisme de participació ciutadana per fer una diagnosi del poble, "una anàlisi rigorosa", que permeti decidir quin ha de ser el millor sistema d'autogovern. "Hi ha una voluntat d'emancipar-se i aquesta voluntat es pot traduir en diverses formes: mantenir el Consell de Poble, reformar-lo o un altre tipus d'institucionalitat que sí que és possible a la Batllòria", ha declarat Planas.
Des de Junts, la regidora Anaïs Medina, veïna de la Batllòria, ha reivindicat la tasca del Consell de Poble i l’acció del seu grup al nucli. D'altra banda, ha demanat que qualsevol avanç es faci de manera institucional i seriosa. Medina ha advertit que sovint “se’ns utilitza per vendre’ns il·lusions que no van enlloc” i ha afirmat que el Consell de Poble només té pes real si el govern li atorga reconeixement. "Ja sabeu quin és l'objectiu del poble de la Batllòria, ja sabeu què vol tothom que viu allà, ho esteu veient", ha declarat.
Nova il·luminació, dos parcs infantils i més hores de consultori
L’alcalde de Sant Celoni, Eduard Vallhonesta, ha defensat l’actuació del govern municipal a la Batllòria i ha aprofitat per recordar que sent i entén “l'orgull de ser de la Batllòria” per tots els anys que va residir a la població. En aquest sentit, ha destacat la renovació de dos parcs infantils en els darrers tres anys i la substitució de l’enllumenat públic per tecnologia LED, que ha començat aquesta setmana.
Vallhonesta ha defensat la tasca de tots els equips de govern de l'Ajuntament a la Batllòria i ha subratllat que iniciatives com la pista coberta han nascut del Consell de Poble, que ha reivindicat com una “eina transformadora” i d'autogovern. Pel que fa als serveis, l’alcalde ha explicat que ja s’ha sol·licitat l’ampliació de l’horari del CAP i ha admès que alguns projectes es poden endarrerir. "A vegades els projectes es demoren, però heu de saber que, com a equip de govern, som els primers que tenim voluntat de tirar-ho endavant i ho farem", ha declarat.