La Batllòria reubica el carril bici de la C-35 i descarta el tall de la Carretera vella

La Carretera vella de la Batllòria continuarà oberta al trànsit, així ho ha decidit el Consell de poble de la Batllòria, que ha rebutjat que es converteixi en un carril bici i ha decidit que es construeixi en uns terrenys en desús propietat de la Inacsa, que s'hauran d'expropiar. El nou carril addicional per a cotxes 2+1 a la C-35 entre la Batllòria i Sant Celoni va entrar en funcionament a finals del passat mes de maig i una de les incògnites que encara quedaven era per on passaria el carril bici, que discorrerà paral·lelament a la carretera.

En un principi, estava previst que la Carretera Vella de la Batllòria, un carrer emblemàtic del poble, quedés tallat a la circulació de cotxes i es convertís en un pas de bicicletes que travessés al nucli urbà. Aquesta proposta, però, va despertar queixes dels veïns que es van reunir amb els grups de l'oposició per traslladar el seu malestar amb la decisió. La demanda veïnal va fer que l'Ajuntament fes una "aturada temporal del tancament per poder estudiar possibles alternatives" amb la Generalitat de Catalunya que fossin més acceptades per la població local.

Després de les negociacions, el passat dimecres 25 de juny, segons ha informat l'alcalde de Sant Celoni, es va fer celebrar una reunió del Consell de poble on es van tornar a estudiar les dues opcions, el tall de la carretera i l'expropiació dels terrenys. Els veïns i representants que s'hi van agrupar, d'acord amb les demandes que s'havien fet sentir, van optar per no tancar la Carretera vella i crear una via paral·lela en terrenys expropiats.

Els arguments dels veïns

El col·lectiu de batlloriencs que va tirar endavant les queixes valorava l'elevat "índex de perillositat que podria tenir un carril que circuli pel centre de la Batllòria" i que "el possible ús minoritari d'aquest carril" no compensaria les molèsties que pugui causar. Alhora, el Consell de poble de la Batllòria considerava que el diàleg amb els veïns era indispensable abans de tirar endavant la proposta. "La gent del Consell no va estar a favor d'aquesta mesura, tots tenien present que el 2024 s'havia fet un estudi de mobilitat que plantejava altres opcions", va expressar a NacióBaixMontseny el president del Consell de poble de la Batllòria, Jofre Jovellar.