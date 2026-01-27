Demanen ampliar l'horari al consultori mèdic de la Batllòria

L’Ajuntament de Sant Celoni ha traslladat formalment a les autoritats sanitàries la petició d’ampliar l’horari del consultori mèdic de la Batllòria perquè obri de dilluns a divendres. Actualment, l’equipament està tancat els dimecres, una situació que, segons el consistori, genera una "mancança assistencial" i un "greuge comparatiu" respecte a altres municipis de l’entorn. Actualment, el Consultori mèdic, situat a les Casetes, està obert els dilluns de 15 hores a 20 hores i dimarts, dijous i divendres de 8 hores a 14 hores.
L'alcalde de la vila, Eduard Vallhonesta i la regidora de Comunitat, Míriam Teruel, s'han reunit aquest dilluns 26 de gener amb la directora de l'equip d'atenció primària de Sant Celoni, la doctora Esther Guasch, per traslladar-li la petició del veïnat de la Batllòria. La demanda d'obrir els dimecres compta amb un ampli suport veïnal, que s’ha materialitzat en una recollida de signatures per reclamar una atenció sanitària continuada durant tota la setmana laboral. L’alcalde de Sant Celoni ha subratllat que “es tracta d’una necessitat real i justificada per garantir una atenció sanitària adequada i equitativa”.
En una carta a la directora de l'EAP de Sant Celoni, l'alcalde Vallhonesta ha posat l’accent en l’evolució demogràfica de la Batllòria, amb un increment progressiu de la població d’edat avançada. Aquest fet reforça, segons l’Ajuntament, el paper clau dels consultoris locals i dels CAP com a primera porta d’entrada al sistema sanitari i com a eina essencial per assegurar una atenció continuada i de qualitat.
En aquest sentit, es considera que l’actual disponibilitat de personal al CAP de Sant Celoni podria facilitar l’obertura del consultori de la Batllòria tota la setmana, sense que això suposi un empitjorament dels serveis ja existents. “Volem garantir una atenció primària propera i accessible, sense perjudicar la qualitat ni l’horari dels serveis que ja s’ofereixen”, ha assenyalat l’alcalde.
L’Ajuntament ha demanat que la proposta sigui valorada favorablement i s’ha mostrat disposat a mantenir reunions i col·laborar amb els responsables sanitaris per fer possible l’ampliació de l’horari del consultori.