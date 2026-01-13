Els pisos de La Forestal de Sant Celoni, més a prop de ser realitat

El Govern de la Generalitat ha tret a concurs aquest divendres el solar de La Forestal de Sant Celoni, juntament amb 37 terrenys municipals més que els ajuntaments han cedit a la Generalitat per a la construcció d'habitatge públic de lloguer assequible i amb un dret a superfície per a un període de 75 anys.
El solar on s'edificaran aquests pisos assequibles a la capital del Baix Montseny, serà als terrenys buits que hi ha situats a la vora de les vies de tren, a prop del pàrquing situat a l'altre costat de les vies de l'estació, entre el carrer Girona i el carrer Olzinelles. Aquesta zona, tradicionalment, es coneix com "la Forestal", en record d'una antiga fàbrica que hi havia. En concret, segons ha avançat l'Ajuntament a NacióBaixMontseny, compta amb una superfície de 750 metres quadrats.
El Ple de l’Ajuntament de Sant Celoni, el passat 23 de desembre de 2025, ja va aprovar el conveni entre l’Ajuntament i l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, que donava el vistiplau la promoció d’habitatges amb protecció oficial en aquest terreny municipal, que estava inscrit a la reserva pública de solars.
Com es construirà i quants pisos hi haurà?
El conveni s'ha encarregat a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya per tramitar un concurs públic que seleccioni el promotor que dugui a terme la construcció dels pisos. Segons la informació a la qual s'ha tingut accés, hi hauria la possibilitat de construir-hi fins a 32 habitatges.
Les empreses s'encarregaran de la promoció i construcció dels pisos, la gestió dels habitatges i els contractes de lloguer, així com el manteniment dels edificis. Passats els 75 anys del període de dret a superfície, la titularitat dels habitatges passarà a ser pública i la protecció del preu de lloguer serà permanent.
Segons els detalls del concurs, les empreses constructores tenen assegurades rendibilitats d'entre el 4% i el 6%. Aquesta xifra, segons la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, és "justa", i compta amb mesures de "seguretat jurídica" i de "sostenibilitat econòmica" per als promotors del parc d'habitatges.
En aquest sentit, el Govern assegura als promotors un preu de 10,65 euros/metre quadrat. A partir d'aquí, detalla Paneque, els diferencials de renda entre les diferents zones tensionades fins a aquest topall de preu, s'assumirà des de l'Institut Català de Finances (ICF).
Els pàrquings de l'estació
Pel que fa als pàrquings propers a l'estació, l'Ajuntament ja ha previst que, amb els nous habitatges, es podrien omplir més. L'alcalde de Sant Celoni, Eduard Vallhonesta, en una entrevista a NacióBaixMontseny el passat mes de juliol va assegurar que s'estaven mirant ubicacions alternatives per habilitar places de pàrquing, unes ubicacions, però, que encara s'estan negociant. "S'està treballant per tenir un punt proper al centre, que pugui acollir bastants cotxes per compensar aquest espai. Som conscients que és un espai clau per a la mobilitat i per la comarca", va exposar.
Com funcionarà l'adjudicació dels pisos?
Pel que fa a l'adjudicació als futurs inquilins als habitatges, la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, ha destacat que els ajuntaments es poden reservar el dret de l'adjudicació perquè cada promoció sigui destinada de manera específica per a un tipus de col·lectiu, en funció de les necessitats dels municipis.
Segons ha avançat l'Ajuntament de Sant Celoni, dels 32 habitatges, el consistori i l’Agència de l’Habitatge de Catalunya han acordat que un 10% dels es destinin les situacions de més vulnerabilitat residencial. Aquestes persones podrien de la mateixa capital del Baix Montseny o d’altres municipis de la comarca que no disposin de serveis socials municipals, a través de la mesa d’emergències. A banda, un mínim del 25% es destinaran a persones joves amb 35 anys o menys.
Més habitatge a tota Catalunya
La consellera Paneque, assegura que es tracta d'una política "absolutament innovadora" en matèria d'habitatge: "Mai com ara s'havia posat a disposició tant sòl públic per construir el parc de lloguer assequible que tant necessita Catalunya". El projecte preveu que en total es puguin construir 1.940 pisos en 23 municipis.
El concurs està dissenyat en quatre lots l'àrea metropolitana, les comarques gironines, el Penedès i el Camp de Tarragona i la zona de ponent. Cap empresa podrà ser adjudicatària de més d'un lot, llevat que algun quedi desert. A més del solar de Sant Celoni, també n'hi ha a Santa Perpètua de Mogoda (3), Terrassa (4), Cambrils (1), l'Arboç (1), Tarragona (2), Vilafranca del Penedès (1), Sant Adrià del Besòs (3), Lloret de Mar (2), Vilablareix (1), Figueres (4), Tossa de Mar (1), Girona (1), Maçanet de la Selva (1), Mollet del Vallès (1), Vilanova del Camí (1), Torelló (1), Centelles (1), Esplugues de Llobregat (1), Tàrrega (1), Abrera (2), Vilagrassa (1) i la Seu d'Urgell (2). Després d'aquesta primera "onada" de solars públics, el Govern preveu treure'n més a concurs al llarg del 2026.