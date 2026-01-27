El Baix Montseny reacciona al caos de Rodalies: «Més ferros i menys Espanya»

El Baix Montseny és una comarca on el tren és una peça clau de la mobilitat interna i també amb la resta del país. Aquest dimarts, després d'una setmana continuada de crisi ferroviària amb interrupcions constants al servei, els municipis recuperen la connexió amb una certa normalitat. Davant les circumstàncies dels darrers dies, la indignació de la ciutadania s'ha fet patent entre els usuaris habituals de Rodalies a les xarxes socials i ha deixat empremta a l'estació de Palautordera, on ha aparegut una pintada amb el missatge "R - Robavides" i "Més ferros i menys Espanya".
Més enllà de la resposta ciutadana, també s'han pronunciat els partits polítics de Sant Celoni que han lamentat els accidents dels darrers dies i han expressat el posicionament respecte a la crisi del servei. Des de Junts per Sant Celoni i la Batllòria van traslladar el suport a les víctimes de l'accident a Gelida i van criticar la gestió del servei del govern de la Generalitat i de l'estat espanyol. "Paguem com un país de primera i rebem un servei com a país de tercera", ha declarat el líder juntaire, Raül Garcia. Alhora, ha apuntat a la desinversió sistemàtica a la xarxa ferroviària i ha titllat de "fake" el traspàs de Rodalies que, assegura, "no resol la situació".
El missatge dels juntaires ha tingut la rèplica de les joventuts del PSC de Sant Celoni que també han donat el condol a les persones que han patit els accidents de tren de tot l'Estat. D'altra banda, han acusat Junts de fer un ús "partidista" de la tragèdia i l'han equiparat amb el PP i VOX. "Utilitzar els accidents ferroviaris per fer política barata i atacar l’adversari és una falta de respecte cap a les víctimes i les seves famílies", han expressat.
D'altra banda, a través de les xarxes socials, el tinent d'alcalde de Sant Celoni, Albert Planas, va reclamar un millor finançament pel servei de trens. "Sis dies de caos absolut a Rodalies no són una cosa puntual, són fruit d'anys de desinversió a Rodalies en favor d'altres infraestructures orientades al turisme com l'alta velocitat o l'ampliació d'aeroports", assegura. En aquesta línia també es van pronunciar les altres candidatures de l'esquerra independentista de la comarca, com la CUP de Cardedeu, que va compartir una sèrie de consells d'assessorament laboral per aquelles persones que no podien assistir a la feina a causa de la manca de trens.