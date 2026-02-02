Breda posa en marxa el centre de dia i amplia els serveis per a la gent gran

El Servei d’Atenció Integral a la Gent Gran en l’Àmbit Rural (SAIAR) de Breda ha obert portes aquest dilluns 2 de febrer amb un nou servei diürn adreçat a l’atenció de la gent gran al municipi. El centre ofereix suport assistencial a les persones majors de 65 anys en el seu entorn més proper, amb l’objectiu de millorar-ne la qualitat de vida i afavorir que puguin continuar vivint a casa seva tot i possibles pèrdues d’autonomia.
La posada en marxa d’aquest equipament integra una plataforma d’atenció estructurada en tres àmbits: atenció personal, atenció a la família i atenció a l’entorn i a l’accessibilitat. D’aquesta manera, el servei vol donar resposta a les necessitats quotidianes de les persones grans i oferir suport a les famílies. La gestió del servei va a càrrec de SUMAR Acció Social, l’empresa pública encarregada de la prestació del SAIAR.
Nous horaris i més serveis
El SAIAR de Breda obre de dilluns a divendres, de 9 del matí a 7 del vespre, i permet estades de 4 o de 8 hores, amb els àpats inclosos segons l’horari escollit, així com tots els serveis propis d’aquest tipus de centres. Entre els serveis que ofereix el SAIAR hi ha l’acollida i la convivència, l’estimulació cognitiva, l’atenció a les activitats de la vida diària, activitats físiques, dinamització sociocultural, suport familiar, infermeria, fisioteràpia, tallers, servei d’esmorzars, dinars i berenars i d’altres de personalitzats per als usuaris.
El nou equipament ha començat amb les 25 places plenes, 20 de les quals estan ocupades per persones amb un grau de dependència reconegut. El cost d’aquestes places és assumit pel Departament d’Acció Social i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya, mentre que les persones usuàries només hauran d’abonar una taxa de manteniment.
Una prestació «llargament reclamada»
L’alcalde de Breda, Dídac Manresa, ha valorat molt positivament la posada en marxa d’aquest servei que, assegura, serà un "salt qualitatiu" en els serveis per a la gent gran del municipi. "És una prestació llargament reclamada per la ciutadania i que al final ha estat una realitat a través de la signatura del conveni de finançament, que s’ha firmat aquest mes de gener", ha declarat.
El SAIAR de Breda va comptar el passat mes de novembre amb la visita de la consellera de Drets Socials i Inclusió, Mònica Martínez Bravo, que va fer una primera inauguració de les instal·lacions i va destacar la rellevància del servei. “La nostra societat és cada vegada més longeva, però el repte no és només quant vivim, sinó com vivim. L’obertura del SAIAR vol donar resposta al repte de l’envelliment i millorar qualitat serveis públics”, va afirmar.
L’Ajuntament de Breda ha assumit el cost de les obres que s’han dut a terme a l’equipament per adaptar-lo, així com la compra del material necessari. Per la seva banda, la Diputació de Girona hi ha contribuït destinant fons europeus a la instal·lació de plaques solars. “Aquesta col·laboració és una mostra palpable del compromís de tots els agents implicats amb les persones grans que necessiten una atenció continuada i integral”, va explicar la consellera.