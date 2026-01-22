Carnaval de Breda 2026: programació i detalls

Breda ja ho té tot a punt per celebrar el Carnestoltes 2026 amb un cap de setmana farcit d’activitats per a totes les edats, que tindran lloc els dies 14 i 15 de febrer i convertiran els carrers del municipi en l’escenari central de la festa.
Els actes començaran dissabte 14 de febrer al vespre. A partir de les 19:30 hores, les carrosses es concentraran al carrer Gispert de Jàfer per preparar l’inici de la Gran Rua de Carnaval, que arrencarà a les 20 hores. La desfilada recorrerà el passeig de les Escoles, el carrer Nou, la carretera d’Arbúcies, el carrer Sant Iscle, el carrer del Prat i el carrer Rovira, fins a arribar al Cercle Bredenc. Durant tot el recorregut, la rua estarà amenitzada amb la música de DJ Pepe, que posarà ritme i ambient a la cita.
Un cop acabi la Gran Rua, la festa continuarà al Cercle Bredenc amb una gran celebració de Carnaval, també amb DJ Pepe, on es durà a terme el lliurament de premis del concurs de disfresses. Durant la nit hi haurà servei de barra i entrepans, a càrrec de les famílies de l’alumnat de 4t d’ESO, i la vetllada s’allargarà amb la música de DJ Genkie, que serà l’encarregat de tancar la nit.
L’endemà, diumenge 15 de febrer, el protagonisme serà per als més petits. A les 16 hores tindrà lloc la Rua Infantil, que començarà a l’aparcament del Cercle Bredenc i passarà pel carrer Rovira i el passeig de les Escoles fins a arribar a la plaça Lluís Companys (la Miranda). Un cop a la plaça, s’hi celebrarà el Carnaval Infantil, amb una proposta pensada perquè la mainada gaudeixi al màxim. Els infants estan convidats a venir amb la seva millor disfressa per veure l’espectacle ple de música, balls i diversió, a càrrec de Doctor Fly Show. La jornada infantil clourà amb un berenar per a tots els infants.
Premis i subvencions
Les persones, colles i grups que participin en la Gran Rua de Carnaval rebran una aportació econòmica segons la seva modalitat: 100 € per cada carrossa, 25 € per a comparses d’entre 5 i 9 persones, i 50 € per a comparses de 10 o més participants. A més, el jurat atorgarà quatre premis entre totes les persones i grups participants: un primer premi de 400 €, un segon premi de 300 €, un tercer premi de 200 € i un premi individual o de parella dotat amb 100 €. El termini per presentar les sol·licituds de subvenció per a carrosses i comparses estarà obert del 26 de gener al 6 de febrer.