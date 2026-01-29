Un mort en l'incendi d'una casa a Breda

Una persona ha mort a Breda en un incendi que ha tingut lloc aquest dijous 29 de gener, així ho han confirmat fonts acreditades coneixedores del cas. Les flames s'han produït en una casa situada al número 9 del carrer Santa Anna de Breda, una via estreta que connecta l'entrada de la població amb el centre de la vila. Els Bombers de la Generalitat han rebut l’avís del sinistre a les 19.08 hores.
La família de la dona, que residia sola, ha accedit a l’habitatge i l’ha trobat malmès i amb les parets ennegrides. Immediatament, s’han activat set dotacions entre les quals s’ha inclòs el Grup Operatiu de Suport (GROS), Grup d’Estructures Col·lapsades (GREC) i el Grup Caní de Recerca (GRCR), per si calia treballar en un escenari d’ensorrament.
Els efectius de Bombers han accedit a l’interior de l’habitatge i han constatat que l’origen dels desperfectes ha estat un incendi confinat que ha afectat la cuina que, probablement per manca d’oxigen, s’ha autoextingit. A terra, hi havia la dona finada. Malgrat la ràpida intervenció tant dels Bombers com de dues ambulàncies del Servei d’Emergències Mèdiques (SEM), no s’ha pogut fer res per la seva vida. A l’habitatge no hi havia ningú més. Per ara, es desconeixen les causes de la mort i s'està treballant amb la possibilitat que la defunció s'hagués produït amb anterioritat a l'incendi, que s'està investigant.
El cos d'emergències ha enviat set dotacions a la zona, entre elles l'equip d'estructures col·lapsades. Contràriament a les informacions que s'han difós als mitjans i a l'ACN, NacióBaixMontseny ha pogut comprovar que no hi ha hagut ferits, ni deflagració posterior, ni afectació a la via pública o a l'estructura de l'edifici. La situació a les 20 hores ja estava controlada i la investigació es troba en curs.
Els Bombers de la Generalitat han inspeccionat el recinte, que no presenta danys estructurals. Els Mossos d’Esquadra, que hi ha destinat 4 patrulles, s’han encarregat de la investigació del sinistre.