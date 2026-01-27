Retiren una sequoia centenària a Arbúcies

La llevantada Harry, el vent i les pluges dels dies després han deixat desperfectes arreu de la comarca del Baix Montseny que van obligar a tallar carreteres i a adoptar mesures de precaució arreu de la comarca. Segurament una de les pèrdues més importants que s'han registrat aquests dies és una sequoia arbucienca de grans dimensions que hi ha al Jardí dels Arboços. L'arbre americà va caure a sobre de la bassa de la Farga que hi ha al centre de l'espai i van fer falta mitjans especials per retirar-lo.
Aquest dilluns 26 de gener al matí, segons ha informat l'Ajuntament s’ha procedit a la retirada de l'exemplar, que va caure el passat diumenge. L’actuació s’ha dut a terme amb mitjans especialitzats, mitjançant una grua i un camió equipat amb una pinça hidràulica, a causa de les grans dimensions i el pes de l’arbre. Mentrestant, es van haver de tallar els carrers circumdants per evitar riscos per als vianants.
L'arbre, que feia prop d’un segle que estava plantat en aquest emblemàtic jardí d'Arbúcies i tenia un pes aproximat d’entre quatre i cinc tones. Segons les primeres valoracions tècniques, l’arbre estava mort i presentava l’interior completament sec. Aquesta circumstància, sumada a les ratxes de vent registrades la setmana passada, van provocar-ne la caiguda.
Al Jardí dels Arboços es conserven dos arbres més d'aquestes característiques. Arran de l’incident d’ahir, asseguren des del consistori, s’està duent a terme una valoració tècnica sobre l'estat en què es troben per determinar si és necessari retirar-les o aplicar-hi alguna altra mesura preventiva, amb l’objectiu de garantir la seguretat de l’espai.