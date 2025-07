Instal·len un pont per a ciclistes a la C-35 entre Gualba i Sant Celoni

El nou carril bici de la C-35 ja disposa d'un pont per a ciclistes en el punt quilomètric fronterer entre els termes municipals de Gualba i Sant Celoni. La infraestructura encara no està oberta a l'ús ciutadà i aquest dimecres 9 de juliol alguns operaris treballaven en els acabats. El pont passa per sobre del Torrent de Terrades i permetrà la circulació de bicicletes i vianants en un indret on, fins ara, era complicat i no hi havia cap espai habilitat.

Aquest projecte s'emmarca en la reforma de la C-35, que fa poc va estrenar un carril 2+1 entre Sant Celoni i Riells i Viabrea. D’altra banda, l’obra inclou la construcció d’una via ciclista, que forma part d’un itinerari sensiblement paral·lel a les carreteres BV-5301, C-35 i GI-552, que unirà els municipis de Vilalba Sasserra, Santa Maria de Palautordera, Sant Celoni, Gualba, Riells i Viabrea, i Breda.

Aquesta via configurarà una xarxa ciclista estructurada a l’àmbit del Baix Montseny i permetrà millorar la mobilitat quotidiana i la connectivitat del corredor per mitjans no motoritzats. En el tram que discorre per la Batllòria, finalment, s'ha decidit que es construeixi en uns terrenys en desús propietat de la Inacsa, que s'hauran d'expropiar. El Consell de Poble va rebutjar que passés per la Carretera vella, que hauria quedat tallada al trànsit i que, deien, "hauria causat problemes de mobilitat" i molèsties al nucli urbà.