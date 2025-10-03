Càrregues dels Mossos a l'AP-7 a Sant Celoni durant una manifestació propalestina

Un grup de manifestants ha fet un tall a l'AP-7 a l'altura de la sortida de Sant Celoni a primera hora del matí. En concret, els militants han obstruït la circulació entre les 7:10 i les 7:55 hores per protestar contra el genocidi de la Franja de Gaza per part de l'estat d'Israel i contra la retenció il·legal de la Global Sumud Flotilla.
Els activistes, través de les xarxes socials del Sindicat d'Habitatge de Vilamajor i Llinars, han denunciat càrregues "amb violència" dels Mossos d'Esquadra durant la protesta. Els manifestants asseguren que s'han registrat cops de porra en diverses parts del cos, incloent-hi el cap. Alhora, afirmen que s'ha fet servir "una porra metàl·lica". "El que fem és just, exigim la fi del genocidi. L'Estat, en canvi, només respon amb violència", han expressat.
Durant la protesta, que ha mantingut un caire pacífic, s'han pintat una bandera palestina a la calçada i han desplegat una pancarta en un pont de l'autopista amb el lema "Palestina lliure, aturem el món".
Els organitzadors, en un comunicat, han fet una crida a la mobilització ciutadana per reclamar la pau i la llibertat a Palestina i la fi de les relacions comercials i internacionals amb Israel. "Estem interrompent la normalitat amb concentracions, talls de carrers i manifestacions, alçant una mateixa veu: Prou genocidi, prou ocupació, prou complicitat!", han expressat.
Alhora han manifestat la intenció de perseverar en les reivindicacions i han condemnat l'anomenat "pla de pau" del president dels EUA, Donald Trump, i el líder d'Israel, Benjamin Netanyahu. "No permetem que s’anomeni pau a la rendició, ni diàleg a la imposició. Només pot ser legítima una pau fundada en el desmantellament del règim sionista i l’alliberament total de Palestina", asseguren.
En el comunicat la han exigit la fi del bloqueig a Gaza i l’obertura d’un corredor humanitari internacional estable i segur. També ha reclamat l’alliberament immediat dels participants de la Global Sumud Flotilla, així com el lliurament de l’ajuda humanitària a les organitzacions palestines i la devolució dels vaixells confiscats.
A més, s’ha demanat l’embargament total d’armes a Israel, amb la prohibició immediata i retroactiva d’exportacions, importacions, trànsits i qualsevol mena de col·laboració militar. Finalment, han instat a la ruptura de relacions diplomàtiques, comercials, culturals i esportives amb el règim israelià mentre persisteixi l’ocupació i el genocidi. "L’assalt a la Flotilla no ens intimida; ens convoca. Ens recorda que la solidaritat no es negocia ni es demana: s’exerceix", asseguren els activistes.