El Baix Montseny amb Palestina: concentracions a sis pobles

L'Assemblea de Suport a Palestina del Baix Montseny i el Vallès Oriental ha convocat concentracions de protesta contra la captura de Flotilla humanitària. En concret, seran a la tarda a cinc municipis del Montseny: Cardedeu, Santa Maria de Palautordera, Sant Esteve Palautordera, Sant Celoni i Arbúcies. La mobilització compta amb el suport dels partits de l'esquerra independentista de la comarca, l'Alternativa per Sant Celoni, Som Palau i les seccions locals de les CUP d'Arbúcies, Sant Esteve i Cardedeu.
Les mobilitzacions arriben després que l'exèrcit d'Israel interceptés aquest dimecres al vespre els vaixells de la Flotilla que duia ajuda a Gaza per pal·liar la crisi humanitària que pateix el territori, fortament castigat pels bombardejos i l'escassedat alimentària. L'assalt es va produir a poques milles de les costes palestines i els soldats, armats, van intervenir una vintena d'embarcacions i van detenir 200 activistes, 30 dels quals són de l'estat espanyol.
Les organitzacions propalestines del Vallès Oriental han mostrat el seu rebuig a la detenció, que consideren il·legal. "La Global Sumud Flotilla du a bord companys i militants. La Iluita per Palestina és la lluita de tots els pobles oprimits, és la lluita dels internacionalistes", han comunicat des d'Arran a través de les xarxes socials.
Des del partit municipal Som Palau també s'han solidaritzat amb els represaliats de la Flotilla i amb el poble palestí. "La Flotilla trenca el silenci i desafia el bloqueig, portant esperança i ajuda humanitària. Per mostrar aquest suport, sortirem al carrer cada vegada que faci falta", han assegurat. En aquesta línia, han reiterat el seu compromís amb la defensa de la llibertat, la dignitat i el dret a viure en pau. "La solidaritat internacional és més necessària que mai", diuen.
Horaris i ubicació de les mobilitzacions aquest 2 d'octubre
- Arbúcies, 19:00 hores, a la plaça de la Vila.
- Cardedeu, 18:30 hores, a la plaça Sant Corneli.
- Sant Celoni, 18:30 hores, a la plaça de la Vila.
- Sant Esteve Palautordera, 18:30 hores, a la plaça de la Vila.
- Santa Maria de Palautordera, 18:30 hores, a l'Ajuntament.
- Vallgorguina, 18:30 hores, a la plaça de la Vila.
A més, també estan previstes concentracions a més municipis del Vallès Oriental: Granollers, Mollet, Les Franqueses, la Roca i la Garriga. D'altra banda, aquelles persones que vulguin anar a la concentració de Barcelona, a la tarda, ho podran fer amb la columna del Baix Montseny i el Vallès Oriental que es reunirà a les estacions de tren dels municipis on circula l'R2. Adjuntem en aquesta peça els horaris i convocatòries fetes per l'Assemblea de Suport a Palestina.