Convoquen una manifestació propalestina a Cardedeu

Tres entitats del Baix Montseny han convocat una concentració contra el genocidi a la Franja de Gaza aquest dijous 18 de setembre. La mobilització l'han impulsat l'assemblea de Suport a Palestina del Baix Montseny i Cuineres per la Pau del Baix Montseny. També s'hi ha afegit el Casal Popular La Metxa de Cardedeu, una organització que aplega activistes i joves propers a l'esquerra independentista.
La manifestació, que es farà a la plaça de Sant Corneli a les 18 hores, exigirà a governs i institucions que trenquin tots els vincles amb l'estat d'Israel i actuïn, també, com a garants dels drets humans. En concret, demanen que s'acabi tota relació institucional i comercial "amb l’ocupació sionista criminal". "Israel acaba d’anunciar la seva “ofensiva final contra Gaza”, cal que abandonin la seva vergonyosa complicitat disfressada, ara, de discursos buits", han expressat els col·lectius organitzadors.
En aquesta línia, també han demanat que les institucions es prenguin accions legals a gran escala contra els dirigents d'Israel. "Cal que denunciïn els crims contra la humanitat d’Israel, de Netanyahu i el seu govern", han exigit a través de les xarxes socials. Les tres organitzacions han demostrat el seu compromís amb la Global Sumud Flotilla, que porta aliments a Gaza, i n'han demanat la protecció contra possibles atacs de l'exèrcit israelià.
L'assemblea de Suport a Palestina del Baix Montseny ha fet una crida a la ciutadania a participar en la concentració de protesta. Alhora, han animat als assistents a anar-hi amb banderes palestines, que són el símbol de la resistència contra el genocidi i l'ocupació de la nació palestina. "Que els i les còmplices del genocidi i l’ocupació sàpiguen que no pararem fins que Palestina serà lliure!", diuen els organitzadors.