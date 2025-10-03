Què fer aquest cap de setmana al Baix Montseny: 3, 4 i 5 d'octubre de 2025

Perquè no se t'escapi res, Nació Baix Montseny t'apropa una selecció de les activitats més destacades d'entre totes les que s'han programat aquest cap de setmana als municipis de la comarca natural.
1.- Sant Celoni: xerrada i debat de Junts
Divendres, 3 d’octubre de 2025. A les 19:30 hores. La sala gran del Teatre Ateneu acollirà l’acte “Què està passant a Sant Celoni?”, una trobada organitzada per Junts per Sant Celoni i la Batllòria oberta a tota la ciutadania. "Repassarem l’actualitat municipal, la gestió de l’equip de govern, el mig mandat que portem i els projectes que hi ha", han expressat des de l'organització.
La sessió inclourà una conferència i un espai de diàleg obert sobre el present i el futur de Sant Celoni i la Batllòria, amb especial atenció a la valoració de la gestió municipal i a la recollida d’aportacions, inquietuds i propostes dels veïns i veïnes. L’objectiu de la trobada és generar un espai de reflexió compartida per "construir plegats" el futur del municipi. L'acte comptarà amb la intervenció del líder de Junts a Sant Celoni, Raül Garcia.
2.- Sant Esteve de Palautordera: Festival Internacional de Pallasses
Divendres 3, dissabte 4 i diumenge 5 d’octubre de 2025. El Circ Cric i l’Ajuntament de Sant Esteve de Palautordera acullen una nova edició del Festival Internacional de Pallasses, una trobada que ja s’ha consolidat com a referent mundial i que té per objectiu reivindicar i visibilitzar el paper de les dones en el món de la comicitat.
El festival, concebut com un espai anual d’intercanvi i reflexió, fa valdre les pallasses com a professionals que han escollit l’humor i el riure per transmetre valors d’igualtat, justícia i convivència. Es tracta d'una oportunitat única per descobrir espectacles, compartir experiències i potenciar noves generacions de pallasses en un context en què encara són poc presents en les programacions culturals.
3.- Sant Antoni de Vilamajor: Fira Birra&Teca
Dissabte 4 i diumenge 5 d’octubre de 2025. Tot el dia. El primer cap de setmana d’octubre, Sant Antoni de Vilamajor tornarà a ser punt de trobada dels amants de la cervesa artesana i la gastronomia local amb l’onzena edició de la Fira Birra&Teca, que se celebrarà al Porxo de Can Sauleda.
La fira oferirà un ampli ventall d’activitats: tallers infantils, espais de joc familiar, concerts de qualitat i zones per gaudir de degustacions de productes de proximitat. També hi haurà un photocall per emportar-se un record de l’experiència i sorteigs amb productes i cerveses locals. Es tracta d'una cita consolidada que combina cultura cervesera, bona cuina i activitats per a totes les edats.
Consulta tots els horaris i detalls de la programació a l'article: Cervesa i bon menjar a la Fira Birra&Teca de Vilamajor
4.- Santa Maria de Palautordera: Mercat d'intercanvi de joguines
Dissabte 4 d’octubre de 2025. De 18 hores a 20 hores. El Centre Cívic acollirà l’onzena edició del Mercat d’Intercanvi de Joguines, una activitat pensada per donar una segona vida a les joguines i fomentar l’intercanvi entre famílies. Les joguines es podran portar prèviament al Banc del Temps, o bé el mateix dissabte 4 al matí, de 10 a 14 hores al Centre Cívic. La proposta té un caire sostenible i solidari amb l'objectiu de compartir, reutilitzar i promoure el consum responsable.
5.- Arbúcies: acte propalestí
Dissabte 4 d’octubre de 2025. A les 12 hores. Arbúcies acollirà una concentració propalestina a la plaça de la Vila. El col·lectiu arbucienc Aturem les Guerres és que convoca aquest acte, que té per objectiu solidaritzar-se amb el poble de Palestina per mostrar el rebuig del municipi al genocidi a Gaza. L’acte inclourà la lectura d’un manifest i un recital de poesies, en una trobada reivindicativa i solidària oberta a tota la ciutadania.
6.- Arbúcies: Repúblikfest
Dissabte 4 d’octubre de 2025. A partir de les 23:30 hores. Festes Joves organitza un any més el Republikfest a Can Cassó. Enguany ho fa amb el concert d'Hotel Cochambre, un clàssic que no falla. El grup va omplir el poble de la seva música durant molts anys a la Festa Major i ara els tornem a tenir aquí amb la gira del seu 25è aniversari. Tot seguit, Discocochambre i, per tancar la nit DJ Pau Saborit.
Les primeres 100 entrades tindran un cost de vuit euros, per a més informació es cal accedir a l'Instagram de Festes Joves.
7. Hostalric: Rere l’ombra de Wendy i Peter Pan
Diumenge 5 d’octubre de 2025. A les 18 hores. El Centre Cultural Serafí Pitarra acollirà l’espectacle familiar “Rere l’ombra de Wendy i Peter Pan”, una proposta de Produccions Essencials que convida a viure un viatge poètic de llums i ombres. Es tracta d’una experiència immersiva, interactiva i plena d’humor que ens fa replantejar si encara som capaços de sorprendre’ns i de creure en la fantasia.
A través de Wendy, Peter i els personatges del País de Mai Més, l’obra recupera l’esperit del joc i de la imaginació. El preu de l'entrada és de 5 euros per persona.