Sant Celoni es va llevar el matí del passat dissabte amb pintades a les parets del centre de la vila que reclamaven la fi del genocidi de Gaza. N'ha reivindicat l'autoria un grup d'activistes del Casal de Joves la Fera, que ha participat en les protestes contra l'estat d'Israel. Els joves celonins van vandalitzar les seus dels partits municipals de Junts, PSC i ERC amb esprais de pintura i els han acusat de "còmplices del genocidi". A més, també han sabotejat alguns caixers automàtics i han grafitat les façanes de les sucursals bancàries del BBVA, La Caixa, el Santander i del Banc de Sabadell.
L'acció va deixar inutilitzats bona part dels caixers de Sant Celoni i, al matí de l'endemà, moltes persones usuàries van haver de desplaçar-se als pobles del voltant per retirar efectiu. El Casal de Joves la Fera va penjar un vídeo on apareixien uns encaputxats fent les pintades a diferents indrets del centre de la vila i, aquest diumenge 5 d'octubre, ha fet una publicació justificant l'acció. "Esquerra Republicana, Junts i el PSC-PSOE fa anys que financen i legitimen el règim sionista. Nosaltres els assenyalem com a còmplices del genocidi i de l'ocupació", han expressat.
Alhora, el col·lectiu, que es defineix com a “internacionalista”, ha titllat "d'hipòcrites" els polítics i la resposta que han donat a la situació a Palestina. "La solidaritat no és abstracta; no és una mera condemna d'un “excés” ni d'un "drama humà", com algú s'ha referit al genocidi", diuen. També han reivindicat les pintades i el vandalisme com "un mirall de la veritat". "La pintura es pot esborrar. Però no podreu esborrar el vostre patrocini i connivència amb el projecte sionista", han comunicat a través d'Instagram.
Resposta de Junts, ERC i PSC
Els partits municipals afectats per les pintades han rebutjat l'acció de l'Assemblea. La líder d'ERC, Fernanda Arribas Crovara, ha assegurat que "embrutar façanes de bancs o de partits polítics del poble no és la manera" de protestar contra el genocidi. "No és valentia, és covardia. No ajuda a Palestina i només divideix el nostre municipi", afirma.
Arribas, a més, ha reiterat el compromís del grup municipal amb la causa palestina. "Els que lluitem cada dia per la llibertat, per la justícia social i pels drets dels pobles ens trobareu a les mobilitzacions", ha expressat. En aquesta línia, la secció local d'ERC va suspendre l'acte que tenia previst per aquest cap de setmana i alguns integrants de les seves llistes van participar en les convocatòries a Barcelona.
Junts també ha condemnat les pintades i ha convidat l'Assemblea a "fer alguna cosa útil i constructiva". "Aprofiteu que teniu el vostre cap de primer tinent d'alcalde", han reblat fent referència a Albert Planas, regidor de l'Alternativa i proper a l'entitat juvenil. Els juntaires, en aquesta comunicació d'Instagram, s'han mofat de les faltes d'ortografia dels activistes i han carregat, també, contra el govern municipal de coalició, format per l'Alternativa i el PSC. "Si, segons dieu, el PSC és còmplice del genocidi, també ho sou vosaltres per extensió?", han criticat.
El PSC Sant Celoni també s'ha mostrat en contra de les pintades a l’espai públic. "Creiem que aquest tipus d’accions no ajuden a la causa ni al moviment de suport al poble palestí, ni tampoc al rebuig col·lectiu davant el genocidi que està duent a terme el govern d’Israel", han expressat. Alhora, han reivindicat la solidaritat i la defensa dels drets humans a través de l'acció respectuosa i el diàleg. "Malmetre i embrutar l’espai públic és del tot intolerable", afirmen.