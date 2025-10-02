L'Atletisme a Sant Celoni celebra 50 anys d'història el pròxim diumenge 5 d'octubre en un acte a les instal·lacions del Club d'Atletisme Sant Celoni. Segons han avançat, s'espera una assistència multitudinària, entre 250 i les 300 persones, que tindran l'oportunitat de conèixer la trajectòria del club o recordar el seu pas per l'entitat esportiva. El Club d'Atletisme de Sant Celoni és una agrupació que, des de la seva fundació, treballa per fomentar l'esport entre els joves i que ha format atletes de prestigi internacional.
L'acte de commemoració comptarà amb l'assistència de l'alcalde, Eduard Vallhonesta, la presidenta de la Federació Catalana d'Atletisme, Mercè Rosich i Vilaró i d'Albert Galín, atleta, entrenador especialitzat en marxa atlètica i fundador del Club Baix Montseny. També s'han convidat diversos jutges d'atletisme que van participar en els Jocs Olímpics del 1992 a Barcelona i que tenen vinculació amb el Club de Sant Celoni entre els quals hi ha Joan Arenas o Joan Castaño, també exalcalde de Sant Celoni.
Programació de l'acte
A partir de les 10 hores, a les instal·lacions del Club d'Atletisme, s'hi podrà veure una exposició de material històric de l'entitat acompanyat d'explicacions històriques. Serà un moment de retrobaments amb antics companys del Club i també per descobrir el llegat i la tasca actual de l'Atletisme a Sant Celoni. "Es podran veure samarretes antigues, fotografies de totes les èpoques del Club i cartells, com el de la Marxa del Montseny de l'any 80", ha explicat Pep Molleví, membre de la comissió d'aniversari del Club d'Atletisme.
A les 12 hores, el president del Club d'Atletisme de Sant Celoni, Cales Lorente, farà un parlament acompanyat dels convidats d'honor d'aquesta cita. Al llarg de l'acte es projectaran una sèrie de vídeos històrics de l'agrupació esportiva. Segons ha informat l'Ajuntament, hi haurà disponibles samarretes de l'acte i una versió en format llibre de l'antic butlletí Athletae. "Hem fet un llibre amb un recull de marques i fotografies vinculades a l'entitat", expliquen des de la comissió d'aniversari.
Per tancar la programació, hi haurà un dinar d'arrossada amb postres i beguda a les 13 hores. L'entitat adverteix que cal reservar amb anterioritat i que tindrà un cost de 15 euros per persona. "A l'Instagram hi ha un enllaç per a les inscripcions", han informat des del Club.
Orígens i evolució
L'Atletisme a Sant Celoni va començar en època franquista, el 1975, amb una entitat vinculada a la Falange. "Tot era sota supervisió seva, tenien por que l'esport es convertís en un mitjà per difondre idees contràries a les seves", exposa Pep Molleví. En aquesta línia, explica que l'ombra del de la dictadura va ser llarga i que, anys després, la gent encara anava amb cura. "Fins i tot el 1977 la gent anava amb peus de plom. Per sort, la cosa es va revertir i l'entitat es va transformar", diu. Va ser aleshores quan es va constituir el Club Atletisme Sant Celoni, una entitat que amb el pas de les dècades ha estat capaç de créixer i consolidar-se com un referent esportiu a la comarca.
El Club d'Atletisme de Sant Celoni es va convertir, també, en un lloc on es van formar atletes de prestigi internacional que van competir amb la selecció espanyola arreu del món. Molts d'ells, expliquen, encara ostenten rècords mundials. "Francisco Botonero, de Llinars, va anar al primer campionat del món d'atletisme el 1983 a Hèlsinki; Rafael Cobos, va participar en els jocs Iberoamericans; Dídac Mañas, ha participat en diversos mundials o Olga Riera, que encara té el rècord cadet de llançament de disc", recorden des de la comissió organitzadora.
Molleví adverteix que la llista de noms d'atletes de prestigi és “infinita” i que molts apareixeran a l'exposició fotogràfica de la seu del Club. "Hem fet una gran tasca de digitalització i hem constituït un fons documental de l'entitat aprofitant aquest aniversari", afirma. Per la commemoració, el Club ha creat un compte d'Instagram amb fotografies antigues que acumula centenars de seguidors i que ha estat un canal per difondre l'acte d'aquest diumenge.
El perfil d'Instagram ha servit per reunir un munt d'imatges i records de curses i entrenaments al peu del Montseny, un entorn privilegiat que els ha acompanyat al llarg dels anys. "Només a casa meva hem digitalitzat prop de 1.500 diapositives, hem trobat autèntiques joies", diu Molleví. Alhora, la visibilitat a les xarxes també ha fet que molta gent comparteixi les seves vivències als comentaris i que la celebració arribi a gent que ja no viu al Baix Montseny. "Vindran exatletes de tot arreu només per participar en aquest acte", expliquen des de l'organització.
Més que un Club d'Atletisme
Més enllà d'un Club, l'Atletisme a Sant Celoni ha estat un punt de trobada entre generacions al voltant d'una activitat esportiva que ha perviscut al llarg dels anys. "Molta gent ha dut els seus fills a fer atletisme a Sant Celoni i el record és molt positiu", expliquen. La pràctica de marxa atlètica, a més, també va suposar la col·laboració estreta amb altres entitats del municipi, com el Centre Excursionista de Sant Celoni, que organitza marxes populars i raids d'aventura. "El centre excursionista de Sant Celoni ha portat persones al Club que, després, s'han convertit en atletes", explica Pep Molleví.
L'atletisme a Sant Celoni, al llarg del temps, ha hagut d'afrontar reptes per adaptar-se al context. N'és un exemple recent la pandèmia de la Covid-19, que va afectar greument la seva activitat. "Vam patir una davallada durant la pandèmia, però després hi va haver una remuntada", assegura Molleví. Des del Club, a més, destaquen l'impacte positiu que té l'atletisme sobre els joves, que sempre aparquen els dispositius electrònics durant els entrenaments i desenvolupen una gran capacitat de concentració. "És un esport que requereix molta disciplina i això desemboca, molts cops, en uns millors resultats acadèmics", asseguren.
Pioners en atletisme femení
Durant els anys 80 es va constituir un equip d'atletisme femení al Club celoní que va ser uns dels pioners a Catalunya. "Veure còrrer una noia als anys 80 era una cosa estranya, alguns havien arribat a insultar-les", explica Molleví. A l'entitat celebren que la situació s'està revertint i que, ara, una part important de les entrenadores i les atletes són noies.
El Club, a les xarxes, ha publicat una foto on apareixen atletes destacades de l'equip dels vuitanta com Maria del Puig Ferrer, Maria Dou i Carme Sánchez, referents d’una generació que va obrir camí i va inspirar successives fornades d’atletes celonines amb el seu exemple. "La cohesió grupal era un dels pilars més forts d’aquest equip, amb una complicitat palpable i ganes de créixer juntes dins i fora de la pista", asseguren des del Club.