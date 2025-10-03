Arriba la Trobada Modernista de Cardedeu 2025: tota la programació

Cardedeu ja ho té tot a punt per a la divuitena edició de la Trobada Modernista, aquest cap de setmana, del 3 al 5 d'octubre de 2025. Aquests dies la vila recordarà l'esplendor del 1900, una època marcada pels estiuejants i les construccions modernistes. Al llarg d'aquestes jornades es faran activitats a la plaça de Sant Joan acompanyades de petites escenificacions teatrals pels jardins i les cases d’estiueig de finals del segle XIX i principis del XX.
Perquè no se t'escapi res, a NacióBaixMontesny hem fet un recull de tota la programació prevista a la vila aquest cap de setmana.
Programació Trobada Modernista 2025
Divendres 3 d’octubre: conferències i un cotxe històric
Cardedeu donarà el tret de sortida a la XVIII Trobada Modernista amb la presentació oficial al Museu, a les 18:30 hores, en un acte que inclourà una escena teatralitzada a càrrec d’Artescena. L’activitat, gratuïta i amb una durada de 30 minuts, servirà per introduir el fil conductor d’enguany: El final de l’estiueig a Cardedeu.
Tot seguit, a les 19 hores, el mateix espai acollirà la conferència "Modernisme i Noucentisme, dues tendències antagòniques?", a càrrec de Núria Gil Farré, doctora en Història de l’Art i membre del Corpus Vitrearum Catalunya i de Gracmon. La xerrada, gratuïta, aprofundirà en la convivència i els contrastos entre aquests dos corrents artístics i ideològics.
Durant la tarda, els visitants hauran d’estar atents: és possible que alguna família d’estiuejants de principis de segle XX passegi en automòbil pels carrers de Cardedeu.
Dissabte 4 d’octubre: recreacions històriques, música i dansa
El matí començarà amb les micro-visites modernistes, un recorregut pel centre de Cardedeu per descobrir les cases dissenyades per l’arquitecte Manel Joaquim Raspall. Les sortides es faran des del Museu a les 10, 11 i 12 hores. L’activitat és gratuïta, té una durada de 40 minuts i requereix reserva prèvia.
De 10 a 14 hores, la plaça de Sant Joan s’omplirà de propostes familiars amb "Vivim la plaça!", una iniciativa de la Xarxa Comerç Cardedeu que inclourà tallers i activitats diverses, entre les quals hi ha "Decorem un ventall!". En aquest taller, impartit per Pilar Olives, els participants podran aprendre la tècnica per personalitzar un ventall. Tindrà lloc de 10:30 a 12:30 hores i el preu és de 10 euros. Els tiquets es poden adquirir al Museu.
També al matí, d'11 a 13 hores, els visitants podran saludar i fotografiar-se amb en Genís Esteve i l’Elisenda Vidal, un matrimoni de turistes modernistes que acaba d’iniciar la seva vida conjugal.
La música i la dansa arribaran a les 12:30 hores amb "Escenes de ball i festa", a càrrec de la formació Vas i Vents, amb la col·laboració de Cardanses i Artescena Social. L’activitat, gratuïta i amb una durada d’una hora, recrearà l’ambient festiu dels estiuejants de fa cent anys amb xotis, valsos, sardanes i pasdobles.
A la tarda, a les 17:30 hores, la plaça de Sant Joan es convertirà en escenari de circ amb el Cabaret de circ de Tub d’Assaig 7,70. Un espectacle fresc i familiar amb mans a mans, teles aèries, malabars, clown i molt més. L’activitat és gratuïta i té una durada de 60 minuts. A les 18:45 hores, Artescena presentarà uns peculiars Jocs Florals molt estivals, amb lectures de poemes i micro-relats, en una activitat gratuïta. La jornada finalitzarà amb l’entrega de premis del joc d’estiu de la Xarxa Comerç Cardedeu i una xocolatada popular a les 19 hores.
Diumenge 5 d’octubre: Fira Modernista i desfilada
El darrer dia de la trobada començarà a la plaça de Sant Joan, de 10 a 14 hores, amb la Fira Modernista, un mercat d’artesania, moda sostenible i productes organitzat pel Mercadet de Cardedeu. A les 10:30 hores tindrà lloc la Ruta Raspall teatralitzada, una passejada per descobrir l’arquitectura modernista i noucentista de Cardedeu, acompanyada d’escenes teatrals a càrrec del Museu i Artescena. La sortida serà des del Museu i té una durada de dues hores. El preu és de 7 euros l’entrada general i 5 euros la reduïda, amb reserva prèvia obligatòria.
Mentrestant, continuaran les micro-visites modernistes amb sortida des del Museu a les 11 i a les 12 hores. A les 12 hores, també al Museu, es podrà gaudir d’una visita guiada per conèixer la història de la farmàcia rural de la Nissaga Balvey, documentada des del segle XVII. L’activitat és gratuïta.
La desfilada modernista serà un dels moments més esperats del matí. A les 13 hores, la plaça de Sant Joan acollirà tothom qui vulgui lluir vestits d’època, amb acompanyament musical d’acordió i clarinet. L’activitat tindrà una durada de 30 minuts i hi haurà premis per a tots els participants. El cap de setmana es clourà amb la visita guiada a la Casa-Museu Viader, on es podran descobrir els orígens del Cacaolat. La visita té una durada de 45 minuts i un preu de 10 euros l’entrada general, 7 euros la reduïda i 5 euros per als infants. Es requereix reserva prèvia al Museu.