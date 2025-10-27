Mor un motorista en un accident a Parets del Vallès i es fuga un conductor implicat

Un motorista ha mort en un accident a Parets del Vallès aquest dilluns al matí. La mort del conductor s'ha produït arran d'un impacte amb un turisme al punt quilomètric 13,7 de la carretera C-17. L'avís als Mossos d'Esquadra, segons ha informat el Servei Català de Trànsit, ha estat a les 9:04 hores. Després de la topada, el conductor del cotxe hauria marxat sense atendre la víctima.
Per causes que encara s’estan investigant, el turisme i una motocicleta s’han accidentat. A conseqüència de la topada el motorista ha resultat ferit crític i ha estat evacuat a l’hospital de Mollet, on ha mort posteriorment. Trànsit ha informat que la víctima és un home d'edat avançada, de 66 anys.
Els Mossos d’Esquadra, que han activat diverses patrulles, han detingut més tard a Parets del Vallès el conductor del turisme per un delicte d’abandonament del lloc de l’accident. Arran del sinistre, també s’han mobilitzat tres dotacions dels Bombers de la Generalitat i cinc unitats del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM). Pel que fa a l’afectació viària, la C-17 en sentit sud i Barcelona ha tingut restricció de carrils fins a un quart de dotze. En total s'han registrat retencions en un tram de quatre quilòmetres.
El Servei Català de Trànsit ha comunicat que amb aquesta nova víctima ja són 122 les persones les que han perdut la vida a les carreteres catalanes enguany, 37 de les quals són motoristes.