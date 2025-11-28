Tres ferits greus en l’incendi d’una planta de reciclatge a Caldes de Montbui

Tres persones estan ferides de gravetat i han estat traslladades a l'Hospital Vall d'Hebron a causa d'un incendi al polígon La Borda de Caldes de Montbui (Vallès Oriental). Un total de 17 dotacions dels Bombers de la Generalitat treballen en l'extinció del foc, que obliga a tallar la C-59, segons informa el Servei Català de Trànsit (SCT).
El SEM parla d’una possible explosió com a causant del foc, que afecta l’empresa Tractament de Subproductes Industrials, dedicada al reciclatge. Els Bombers, que han rebut l'avís de l'incendi a les 7.02 hores, estan llençant aigua i retirant palets i materials perquè el foc s'està propagant a les naus adjacents. El recinte en flames està totalment compromès. El SEM ha desplaçat 8 unitats, un helicòpter medicalitzat i l’equip conjunt SEM-Bombers.
Els Mossos d'Esquadra hi treballen amb cinc dotacions i estan fent tasques de regulació del trànsit a la C-59. El cos recomana no acostar-se a la zona afectada i seguir les indicacions dels serveis d'emergències. El telèfon d'emergències 112 ha rebut 80 trucades i Protecció Civil ha activat la prealerta Procicat per aquest incendi.
L'alcalde de Caldes de Montbui, Isidre Pinedra, ha afirmat en declaracions a El Matí de Catalunya Ràdio que els ferits són persones que hi treballaven i que l'incendi s'està "estabilitzant". Sobre un possible confinament del municipi, Pineda ha dit que en cas que els Bombers ho indiquin procediran a fer-ho, però ara per ara no ha estat necessari. L'alcalde ha explicat que s'hi han produït diverses explosions que s'han sentit des del poble.