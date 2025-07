Mesures correctives per fer front a la presència de xinxes a Sant Antoni de Vilamajor

L’Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor ha posat en marxa un seguit d’actuacions arran de la detecció d’una presència significativa de xinxa de la colza (Nysius ericae) en diversos punts del municipi, amb especial incidència a la zona del carrer Freixeneda. Aquest episodi s’associa al comportament natural d’aquests insectes, que sovint migren cap a zones urbanes després de la collita dels camps de colza, especialment en contextos de primavera plujosa i amb altes temperatures, com ha estat el cas aquest any.

Tot i que la situació ha generat molèsties entre el veïnat afectat, els informes tècnics elaborats per especialistes en sanitat vegetal descarten qualsevol risc per a la salut humana o dels animals domèstics. També s’ha aclarit que aquests insectes no afecten els cultius ni la vegetació urbana, i que es tracta d’una presència puntual i limitada en el temps, ja que tenen un cicle vital relativament curt.

Amb l’objectiu de contenir i mitigar l’impacte d’aquesta plaga, el consistori ha activat diverses accions. Entre les primeres mesures hi ha la neteja amb aigua a pressió de les zones més afectades, així com inspeccions tècniques a les façanes dels blocs afectats. A més, s’ha mantingut contacte directe amb les comunitats de veïns per recollir les seves inquietuds i oferir informació actualitzada sobre la situació.

Una de les accions més destacades és la contractació d’una empresa especialitzada en control de plagues que aplicarà, en els pròxims dies, un tractament físic amb el producte Scare Bug. Es tracta d’un polímer que no conté biocides ni insecticides, i que actua per contacte: crea una pel·lícula que obstrueix els espiracles (els porus per on respiren els insectes), causant la seva mort per asfíxia en pocs minuts. La seva aplicació és completament segura per a persones, animals i plantes i es farà sobre les façanes afectades, fins a una alçada de cinc metres, cobrint un total de 130 metres lineals.

Paral·lelament, des del consistori es recomana a la ciutadania reforçar la neteja a l’interior de les llars, tapar esquerdes o obertures per evitar l’entrada d’insectes i optar per mesures físiques com l’aspiració o l’ús d’aigua amb sabó, evitant l’ús de productes químics agressius.

L’Ajuntament també ha establert contactes amb altres municipis veïns que han patit situacions similars, amb l’objectiu de compartir bones pràctiques i coordinar possibles accions comunes si la plaga es reprodueix en altres zones del territori.

L’alcalde de Sant Antoni de Vilamajor, Raül Valentín i del Valle, i la regidora de Medi Ambient, Elena Pino i Galbany, han volgut adreçar un missatge de tranquil·litat al conjunt del veïnat: “Entenem el malestar que aquesta situació pot generar i agraïm molt sincerament la col·laboració i la paciència dels veïns i veïnes afectats. Estem treballant amb rigor i responsabilitat per donar resposta amb la màxima celeritat i eficàcia possible.”

Des del consistori es continuarà fent un seguiment constant de l’evolució de la presència d’aquests insectes per adaptar les actuacions segons les necessitats i garantir el benestar de tot el municipi.