Gualba continua sense aigua potable

Gualba encadena gairebé un mes amb restriccions de consum d’aigua de boca després que a les últimes analítiques s'han tornat a detectar nivells d’àcids haloacètics superiors als permesos a l'aigua del municipi. Segons ha informat l’Ajuntament, les mostres recollides el 4 de novembre han resultat desfavorables i no han assolit el llindar de potabilitat, fixat en menys de 60 micrograms per litre.
En conseqüència, per indicació del Departament de Salut, es recomana a la població que no utilitzi l’aigua de l’aixeta per consum ni per a la preparació d’aliments. Des del gener d’aquest any, s’analitza el paràmetre àcids haloacètics que és un subproducte derivat de la cloració de l'aigua. El consistori ha tornat a prendre noves mostres el passat 18 de novembre, de les quals s’espera conèixer els resultats en els pròxims dies.
Per garantir la transparència, el govern municipal habilitarà la setmana vinent un espai al web de l’Ajuntament on es publicaran els informes amb totes les analítiques d’aigua relacionades amb aquest paràmetre. Paral·lelament, continuen operatius els punts de subministrament alternatiu instal·lats a l’octubre: dipòsits mòbils adquirits a l’empresa Adesco, que ja es lliuren esterilitzats i s’omplen setmanalment amb aigua potable certificada.
Davant les crítiques per l'aspecte de l'aigua d'aquests dipòsits, que s'han multiplicat a les xarxes socials, els pròxims dies cada dipòsit incorporarà informació específica sobre l’origen i la potabilitat de l’aigua que conté. "La mateixa empresa que subministra l’aigua potable amb la qual s’omplen de forma setmanal i disposa del certificat de potabilitat d'aquest recurs", han expressat a través dels canals institucionals.
Des de la detecció de la incidència, l’Ajuntament i els serveis tècnics han aplicat diverses mesures per resoldre-la, entre les quals hi ha el control continu de la xarxa, l’alternança entre les captacions de la Riera de Gualba i el pou connectat a Aigües Ter Llobregat i l’ajust dels productes utilitzats a l’Estació de Tractament d’Aigua Potable (ETAP). Alhora, també compten amb l’assessorament extern d’una enginyeria especialitzada
El municipi treballa també en solucions estructurals per posar fi a la problemàtica, que també es va repetir els mesos de maig i abril. Des de 2023 està en marxa el projecte de connexió de Gualba a la xarxa bàsica d’Aigües Ter Llobregat, que subministra aigua procedent de la dessalinitzadora. Paral·lelament, es preveu una actuació de millora a l’Estació de Tractament d’Aigua Potable, finançada per la Generalitat i la Diputació de Barcelona, de la qual encara s’ha de concretar la data definitiva d’execució.