Gualba, sense aigua potable: habiliten dipòsits d'emergència per a la població

Gualba tona a estar sense aigua potable des de principis d'aquesta setmana. L'Ajuntament, a través dels canals institucionals, ha anunciat l'obertura de diferents punts de repartiment d'aigua per a la ciutadania. Com ja va passar els mesos de maig i abril, s'ha detectat a l'aigua un nivell d'àcids haloacètics superior al valor recomanat per al consum humà.
En conseqüència, per indicació del Departament de Salut, es recomana a la població que no utilitzi l’aigua de l’aixeta per consum ni per a la preparació d’aliments. Des del gener d’aquest any, s’analitza el paràmetre àcids haloacètics de l’aigua potable de la xarxa municipal, que és un subproducte derivat de la cloració de l'aigua.
D’acord amb la normativa vigent, el nivell d'aquests àcids no pot ser superior a 60 µg/L. La darrera analítica de confirmació, informen, es va rebre el 27 d’octubre de 2025, i ha donat com a resultat 123 a la xarxa i 166 al dipòsit principal. "L’Ajuntament ja està duent a terme totes les actuacions per donar compliment a aquest paràmetre", han comunicat des del consistori.
Repartiment d'aigua per al consum de la ciutadania
Davant la incidència detectada en el paràmetre d’àcids haloacètics, s’han habilitat diversos punts de recollida d’aigua apta per al consum repartits per tot el poble i amb diferents horaris. L'Ajuntament ja ha avançat que es podrà fer ús de qualsevol punt de recollida, independentment del lloc de residència.
Els dilluns, de 12 a 14 hores, al Royal Parc – Parc dels Roures; els dimarts, de 12 a 14 hores, al nucli urbà, al camp de futbol de Can Figueres; els dimecres, de 17 a 19 hores, a Gualba de Baix, davant de la botiga; els dijous, de 18 a 20 hores, novament al Royal Parc – Parc dels Roures; els divendres, de 12 a 14 hores, al camp de futbol de Can Figueres, i els dissabtes, de 10 a 12 hores, a Can Pla, a la parada d’autobús.
Arran de la mateixa incidència registrada el passat mes de març, la Diputació ha continuat analitzant l’aigua de la xarxa cada quinze dies. Els resultats d’aquestes analítiques estan a disposició de la ciutadania a l’Ajuntament.