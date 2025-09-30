Un macrocomplex de luxe ocuparà 5 hectàrees al peu del Montseny

Una empresa argentina, el Grup E2, construirà un complex hoteler de luxe de cinc hectàrees a Gualba, a la zona de Can Pahissa, a pocs quilòmetres del parc natural del Montseny. Aquest macroprojecte, anomenat Casa Gualba, segons la publicitat de la promotora, implicarà l’edificació d’un hotel de cinc estrelles que disposarà de tota mena d’equipaments recreatius i diverses piscines privades. El projecte, segons la premsa argentina, es desenvoluparà en "els propers cinc anys", juntament amb altres hotels del Gurp E2 a Europa.
El complex hoteler de Gualba ha provocat la indignació d'alguns veïns, que han penjat una pancarta a l'entrada del poble, i també han despertat les reticències de la Coordinadora per la Salvaguarda del Montseny, un col·lectiu ecologista que ja ha anunciat que estudiarà amb deteniment el projecte. D'altra banda, fonts de l'Ajuntament plantegen que no sembla possible aturar aquestes construccions que ja només estan pendents d'alguns informes mediambientals i que estan contemplades a les Normes Subsidiàries de Gualba.
Cinc hectàrees de complex
El complex Casa Gualba s’ha plantejat com una “experiència” amb diversos espais dedicats a l'agroturisme. Els allotjaments estaran escampats en petites casetes d'entre un i tres dormitoris, amb superfícies que van des de 40 metres quadrats fins a 200 metres quadrats. Segons la gamma de l'habitació contractada, els habitacles poden comptar amb terrasses privades i piscines exclusives. El disseny dels edificis l'han dut a terme els segell internacional PAUL French Gallery i l'arquitecte Pablo Chiappori, especialitzats en projectes d'alt estànding.
A més, el complex estarà dotat d'un gimnàs, un balneari, una piscina col·lectiva, un espai dedicat als infants, un saló d'esdeveniments i un restaurant gurmet de “cuina europea”. El servei també inclourà activitats d’entorn per als hostes que poc tenen a veure amb el Montseny i els pobles del voltant. Segons ha avançat la premsa argentina, una de les dinàmiques previstes serà "la recol·lecció d'olives per a producció orgànica d'oli".
La propaganda, a més, posa èmfasi a la proximitat amb Barcelona i la Costa Brava, on volen organitzar-hi tours. "A només 30 minuts del complex, les platges esperen els hostes amb un servei complet que inclou trasllats, brunch, cadires, para-sols i tots els elements necessaris per viure un dia inoblidable al costat del mar", asseguren en un article promocional.
Aquest projecte a Gualba forma part de la campanya d'expansió de l'empresa argentina a Europa i el plantegen com "una oportunitat única per als inversors". “Amb Casa Gualba busquem combinar la rendibilitat dels nostres projectes amb el llegat simbòlic que aportem a cada lloc on desenvolupem”, va declarar el fundador i CEO del Grup E2, Adrián Saraco.
Un projecte que ve de lluny
Les primeres Normes Subsidiàries de Gualba van ser aprovades l'any 2000 i contemplaven l'àmbit de Can Pahissa com un espai residencial, que havia de ser ocupat per una urbanització. Segons ha explicat l'Ajuntament a NacióBaixMontseny, el 2003 l'empresa ManPad SL va adquirir els terrenys afectats i, en aquell moment, estava permès edificar un total de 16.000 metres quadrats.
L'exalcalde de Gualba, Marc Uriach, de Junts, apunta que l'origen del problema ve de més lluny i que la reconsideració dels terrenys es deriva d'un projecte d'urbanització de la dècada dels vuitanta. " En aquell temps els propietaris del terreny van fer un conveni segons el qual, a canvi d'uns diners que rebia l'Ajuntament, els deixaven construir prop de 300 habitatges a Can Pahissa", ha explicat Uriach a NacióBaixMontseny. Durant els 80 l'alcalde va ser Manuel Tubau i Llop, propietari d'una pedrera de pissarra del Montseny, que es va presentar pel grup independent Acció Municipal Democràtica.
Entre 2007 i 2010, amb l'entrada del PSC de Miquel Solaz al govern municipal, es van canviar les Normes Subsidiàries i es van fer més restrictives en els terrenys de Can Pahissa. "Es van establir els usos turístics, de restauració, recreatius, esportius, socioculturals, científics i cinegètics i es va eliminar l'ús residencial", explica el regidor d'urbanisme i tinent d'alcalde de Gualba, Jordi Esmandia, d'ERC. Amb la renegociació, la superfície edificable es va reduir als 8.000 metres quadrats.
L'Ajuntament, «lligat de mans i mànigues»
El tinent d'alcalde de Gualba, Jordi Esmandia, afirma que l'Ajuntament es troba "lligat de mans i mànigues" i que no pot fer res per aturar aquest projecte. El motiu, expliquen, és la cessió anticipada de l'espai que avui ocupa el camp de futbol, situat a Can Pahissa. El 2014 el govern municipal de Convergència va signar un conveni de segregació i ocupació avançada de la porció de terrenys que corresponien a lús públic, amb això el consistori es comprometia a fer que els usos privats establerts a les normes es fessin realitat.
"A través d’aquest conveni, es reconeix expressament a favor de MANPAD SL els aprofitaments urbanístics del sector SAU 4 “Can Pahissa”, d’acord amb allò establert a les Normes Subsidiàries, de forma que si una futura modificació del mateix els altera, amb pèrdua o disminució dels mateixos, l’Ajuntament de Gualba es compromet expressament a indemnitzar aquesta pèrdua o disminució", així ho exposa el document, que apareix en el projecte del Pla Especial de desenvolupament de Can Pahissa.
La cessió anticipada dels terrenys podia ser, doncs, un regal enverinat que limitaria el marge de modificació de la planificació urbanística. En aquell moment ja va despertar els dubtes d'ERC Gualba que, el 2015, amb la inauguració del camp de futbol, va expressar els seus dubtes al butlletí municipal. "El que demanem és diàleg, que tothom tingui accés a la informació completa sobre el projecte i les seves connexions amb la construcció d’habitatges a Can Pahissa", van afirmar.
«Complir amb la legalitat»
Tots els grups municipals de l'Ajuntament de Gualba, Junts i ERC, han evitat prendre partit sobre el complex Casa Gualba, afirmen que la seva actuació s'ha limitat i es limita a "complir amb la legalitat". "Qualsevol plantejament alternatiu pot suposar una denúncia per danys i perjudicis, l'Ajuntament no està en condicions d'assumir la indemnització", exposa el tinent d'alcalde de Gualba. Tant és així, que el govern municipal d'ERC ha demanat assessorament legal i la xifra podria rondar els 300 milions d'euros.
L’Ajuntament de Gualba, segons el Departament de Territori, ja ha iniciat la tramitació ambiental, prèvia a la tramitació urbanística, que cal desenvolupar i aprovar definitivament abans de l’atorgament de la llicència d’obra. El consistori està a l'espera de tots els informes preceptius del projecte de la Generalitat, la Diputació i el parc natural. Segons ha pogut saber NacióBaixMontseny, hi ha alguns informes negatius de la Diputació en l'àmbit de carreteres i connexions.
Territori adverteix que abans que el projecte tiri endavant caldrà el pronunciament de l’Òrgan Gestor del parc natural del Montseny d’una banda, i de la Direcció General de Turisme per l’altra. "Els pronunciaments favorables d'aquests organismes, i el compliment de les seves observacions, seran condició necessària per a la seva aprovació definitiva", han explicat des del Departament de Territori. Aquests informes i l'acatament de les al·legacions que facin es valoraran en la fase d’aprovació definitiva del document, que encara està pendent de resolució.
Esceptisme dels ecologistes
La Coordinadora per a la Salvaguarda del Montseny ha expressat a NacióBaixMontseny els seus dubtes sobre aquest projecte, que estudiaran amb deteniment. "Ens sembla un projecte clarament especulatiu", afirmen. Alhora, també han mostrat la preocupació per la gestió de l'aigua, un tema sensible al Montseny que afecta directament la biodiversitat local.
Malgrat tot, l'empresa assegura que el seu compromís és "prioritzar tant l'habitant com l'inversor" i fer-ho "aportant un valor afegit" a la zona. No obstant això, el govern local qüestiona l'impacte que pugui tenir a la població. "Es promociona com un lloc on anar a dormir a Barcelona, per tant, no sembla que hagi de tenir gaire repercussió ni al comerç local ni a la població", admet Esmandia.
El Grup E2 està especialitzat a desenvolupar projectes urbanístics relacionats amb l'entreteniment, l'esport i el lleure. L'empresa ha treballat a l'Argentina i Uruguai, en complexos com El Naudir, una àrea nàutica privada de 180 hectàrees amb restaurants o El Cazal, un barri nàutic d'alt estànding de 280 lots amb molls particulars i sortida directa al riu Luján, la província de Buenos Aires.