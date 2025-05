Així es prepara el millor pastís de formatge de Catalunya, fet al Baix Montseny

El millor pastís de formatge català es fa al Baix Montseny. Així ho ha acreditat el premi de la Fira Lactium 2025 que s'atorga a la mostra de formatges de Vic. Aquest pastís ha nascut la pastisseria Sant Llehí, que té seu a Cardedeu i a Sant Antoni de Vilamajor, un establiment que ja havia aconseguit aquest reconeixement l'any 2023.

Més enllà d'un producte gastronòmic, el pastís, és una obra d'artesania que s'elabora amb formatges catalans i que n'ha aconseguit barrejar cinc de diferents. "El primer any que vam guanyar ens vam quedar amb les ganes de poder treballar amb més formatges i vam decidir explorar noves fórmules", ha explicat Àlex Lera, el responsable de la pastisseria.

Amb aquest pastís s'ha assolit un percentatge de formatge del 28% sense que la intensitat del sabor sigui un problema per als paladars més exquisits. "Un cop s'arriba al 20% és difícil que no molesti. Amb el pastís guanyador de 2023, quan el vam posar a la venda, vam haver de reduir el percentatge un 6% perquè no fos tan intens", afirma Lera. La clau de l'èxit del pastís, segons l'artesà de Sant Antoni, és la combinació dels sabors. "Treballar amb un sol formatge comporta el risc que el gust sigui massa fort", explica.

Pastissos de formatge de la pastisseria Sant Llehí de Sant Antoni de Vilamajor i Cardedeu.

Cedida

Per arribar a aquesta fita la fórmula s'ha rebaixat formatge crema i mascarpone per incloure més formatge català. En concret, s'hi ha posat formatge tou de Sort, formatge crema de cabra de Sant Miquel de Balenyà i un de l'Empordà, el Roig de les Escaules, que li aporta un color groguenc. També s'hi ha posat el formatge Puigpedrós de la formatgeria Molí de Ger i Blau del Mas de la formatgeria Artesans dels Avalls. La proposta de Sant Llehí, doncs, combina els gustos de diversos indrets de Catalunya en una sola queixalada. "És un pastís que et convida a menjar-te'l sencer, no només un tall", assegura Lera.

La pastisseria Sant Llehí va treballar amb el suport de la formatgeria Xerigots de Vilafranca del Penedès, que estan especialitzats en "afinar" formatges. "Ens van proporcionar els formatges i a trobar el gust exacte que buscàvem", explica Lera, que es mostra molt satisfet amb el nou premi. Ha destacat, també, la laboriositat del procés per arribar a l'objectiu final, que va comptar amb l'ajuda i l'assessorament de molts companys de feina. "Vam deixar-lo provar a molta gent, vam fer tasts a cegues amb familiars i persones de l'obrador. Això ens va anar bé per orientar-nos, comparar i saber cap a on havíem d'anar", afirma.

Entrega del Premi Lactium al millor pastís de formatge de Catalunya

Cedida

El nom no fa la cosa

Davant la tendència d'anomenar "Cheesecake" al pastís de formatge Lera creu que, en aquest cas, el terme no seria el més apropiat per referir-se al seu pastís. "La tendència és americanitzar-ho tot i sembla que sigui millor dir "Cheesecake" que pastís de formatge. En el nostre cas diem sempre pastís de formatge perquè és igual de xulo", diu. A més, també es qüestiona que un producte de proximitat i fet a base de formatges catalans hagi de tenir un nom en anglès. En qualsevol cas, però, Lera creu que la nomenclatura no té una importància cabdal i que el més important és assaborir-lo i gaudir dels matisos del gust. "Tothom pot dir-ne com vulgui, dir-ne d'una manera o una altra és secundari", afirma.

On es pot trobar el pastís?

Aquest pastís de formatge es pot tastar a l'establiment que tenen a Cardedeu, que disposa de connexió de tren amb la línia R2 i també a l'obrador de Sant Antoni de Vilamajor. La pastisseria Sant Llehí va començar fa 42 anys a Sant Antoni com un negoci familiar. L'Àlex Lera i la seva parella, l'Alexandra Navarro, són la segona generació que està al capdavant d'aquest negoci, que va obrir una seu a Cardedeu. Sant Llehí per a l'Alexandra i l'Àlex és més que una feina, és una vocació i una filosofia de vida, que els ha portat a superar-se constantment per millorar els seus productes. Tant és així, que el seu esforç ha valgut els premis del Millor jove innovador el 2022, el Millor pastís de formatge català de 2023 i el Tercer millor bombó de l'estat espanyol del 2023.

El darrer 2024 la pastisseria va ser a la llista de les 50 millors pastisseries de Catalunya que fa Fava de Cacau i enguany ha reeditat el premi del tercer millor bombó de l'any, que atorga la revista Dulcypas, un referent en el sector. El bombó de Sant Llehí va ser seleccionat entre 34 finalistes per un jurat compost per sis professionals reconeguts, que tarda sis dies a elaborar un veredicte. El guardó valora aspectes com el sabor, la textura i l'originalitat.