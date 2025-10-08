Roben les lletres de Riells i Viabrea a l'entrada del poble

Tres de les lletres que anuncien el poble de Riells i Viabrea han desaparegut aquest dimarts 7 d'octubre. En concret es tracta d'unes lletres de fusta de grans dimensions que formen el nom del poble i que es van instal·lar a l'entrada de la localitat per la C-35. El nom de fusta està col·locat a la cantonada de la plaça on fan el mercat setmanal, al nucli d'Alba de Liste, a prop de la Batllòria.
L'Ajuntament de Riells n'ha anunciat la desaparició a través de les xarxes socials, juntament amb altres vandàlics a la zona. Els responsables dels fets es van endur dues lletres “I” i una “E”. D'altra banda, a la mateixa plaça, també han trobat destrossat un banc de pícnic de fusta. Des del consistori, han condemnat els desperfectes i han exigit responsabilitat i el respecte amb l'espai públic. "Davant dels darrers actes vandàlics i robatoris que han afectat el mobiliari urbà del nostre municipi, fem una crida al civisme", han anunciat a través dels canals institucionals.
Alhora, han demanat la col·laboració ciutadana per evitar futurs robatoris i han advertit que la repercussió econòmica d'aquests fets delictius té impacte sobre tothom. "Els desperfectes a bancs, papereres o parcs infantils no només tenen un cost econòmic, sinó que empobreixen l’espai que és de tots", afirmen.
La Policia Local de Riells, darrerament, ha fet diverses actuacions en el marc d'una campanya per fomentar el civisme. Específicament en l'àmbit del reciclatge, una pràctica que el consistori s'ha proposat potenciar amb un mecanisme de contenidors tancats. La policia, segons ha anunciat, ja ha interposat algunes denúncies a usuaris que deixen escombraries fora de les àrees i alguns que, fins i tot, hi aboquen trastos que haurien d'anar a la deixalleria.
A més, els agents de policia també han detectat alguns casos de l'anomenat "turisme de deixalles", persones d'altres localitats que porten les seves escombraries a Riells. "Cuidar el nostre poble és responsabilitat de tots. No deixem que l’actitud d’uns pocs espatlli el que compartim", han expressat des del consistori.