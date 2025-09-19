La Generalitat encalla el projecte de comissaria a Sant Feliu de Buixalleu

La consellera d'Interior i Seguretat Pública, Núria Parlon, juntament amb representants de Mossos, es va reunir amb els alcaldes d'Hostalric, Nil Papiol; Riells i Viabrea, Josep Maria Bagot; i Breda, Dídac Manresa, el passat dimarts 16 de setembre. Els tres batlles d'Esquerra Republicana van sol·licitar la reunió per conèixer en quin estat es trobava el projecte de comissaria a Sant Feliu de Buixalleu, una demanda compartida del Baix Montseny Nord que permetria, asseguren, millorar la seguretat a la zona. Núria Parlon, però, va posar en dubte la conveniència de la nova comissaria, que s'haurà de reconsiderar.
Arbúcies, Breda, Riells i Viabrea, Hostalric i Massanes han liderat aquesta proposta, que va trobar bona acollida per part del govern de Pere Aragonès. "Es va convenir que Sant Feliu era una bona ubicació per a la futura comissaria i se'ns va dir que, en principi, ja estava tot lligat", explica l'alcalde de Breda, Dídac Manresa.
A principis d'any, a més, el projecte va arribar a altes instàncies quan el grup d’Esquerra Republicana, al Parlament de Catalunya, va aconseguir que la majoria de la cambra considerés la comissaria de Sant Feliu com una construcció prioritària. D’aquesta manera, el Parlament va instar al Govern de la Generalitat que l'executés com més aviat millor.
Malgrat això, la consellera Parlon, a la reunió al Baix Montseny, va expressar que "calia estudiar" la conveniència d'aquesta comissaria, i valorar-ho d'acord amb les necessitats del territori i el nombre d'habitants. El projecte, doncs, es troba encallat per sorpresa dels alcaldes, que donaven per feta la voluntat de la Generalitat de tirar endavant el projecte. “Hauran d'analitzar si és necessària i si s'ha d'incloure en el pla d'obres, el document que recull les inversions que es faran entre 2025 i 2029", explica Manresa.
Només dues patrulles de policia
Segons ha pogut saber NacióBaixMontseny, l'àrea policial de la Selva interior, que s'estén d'Osor a Riells i Viabrea, només disposa de dues patrulles, un nombre que els alcaldes consideren totalment insuficient. "Quan truques per demanar ajuda, depèn d'on es trobin els agents el temps d'espera pot ser molt elevat", diu el batlle de Breda. Aquesta problemàtica es veu agreujada per l'orografia diversa de la Selva, que fa que els trajectes en cotxe puguin ser llargs.
La diputada dels republicans, Laia Cañigueral, en declaracions al Parlament, havia destacat que la creació de la comissaria de Mossos a Sant Feliu de Buixalleu suposaria una gran millora. "No només era pel que fa al temps de resposta i l’atenció a la ciutadania en moments d’emergència, sinó que també reforçaria la seguretat, la cohesió social i la percepció de proximitat dels serveis públics”, va declarar. L'equipament, pel govern d'Aragonès, era “una inversió estratègica per garantir el benestar i la seguretat dels habitants del Baix Montseny”.
Una proposta alternativa
Davant la incògnita que planteja el futur del projecte de la comissaria de Sant Feliu de Buixalleu, la consellera Parlon ha anunciat un increment dels efectius a la comissaria de Santa Coloma de Farners de cara a l'any vinent. Un nombre més elevat d'agents, asseguren des del Departament d'Interior, permetrà un patrullatge més exhaustiu i que la presència policial a la comarca sigui més visible.
No obstant això, els alcaldes del Baix Montseny no donen per perduda la proposta de la nova comissaria i defensaran el projecte fins al final. "Continuarem insistint en la necessitat d'aquesta infraestructura, continuarem empenyent perquè sigui una realitat", afirma el batlle de Breda