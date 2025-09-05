Anuncien una inversió de tres milions d'euros al Castell d'Hostalric

L'Estat invertirà 2.921.356,47 euros en el Castell d'Hostalric, així ho ha anunciat l'Ajuntament de la vila a través dels canals institucionals. El consistori va comunicar que, després del Consell de Ministres que es va celebrar el passat 2 de setembre, el poble rebrà una subvenció de tres milions d’euros destinada a la rehabilitació del Castell.
Segons han informat, aquest serà l’ajut econòmic més important que hagi rebut mai Hostalric. El capital d'aquest fons permetrà dur a terme el projecte de restauració del Cavaller, l’edifici principal del Castell. Aquest espai consta de 2.460 metres quadrats repartits entre la planta baixa (890 m²), la planta altell (273 m²), la planta -1 (1.024 m²) i la planta -2 (273 m²). L’objectiu del consistori és convertir-lo en un nou espai polivalent obert a la ciutadania i al teixit associatiu i, alhora, promoure el turisme a la vila.
El projecte és obra del reconegut arquitecte internacional José María Sánchez García i de l’arquitecta catalana Adriana Vázquez Balló, especialitzada en patrimoni. Sánchez García ha treballat en projectes de diversos països d'Europa i ja ha dut a terme actuacions en edificis històrics, és el cas del projecte de l'edifici perimetral i adequació del Temple romà de Diana, a Mèrida.
El projecte preveu que el Cavaller, un cop finalitzats els treballs d’adequació, es converteixi en un espai amb tots els equipaments necessaris per a acollir esdeveniments públics i privats al llarg de tot l’any. En concret, l’obra consistirà en la restauració, rehabilitació i adequació d’espais molt degradats. "Volem potenciar el patrimoni del municipi en l'àmbit turístic i social perquè els veïns i veïnes i les entitats en puguin gaudir plenament", han expressat des de l'Ajuntament.