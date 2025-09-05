05 de setembre de 2025

Cerca Search | Subscriu-t'hi Newsletter |

ara mateix

10:30

ara mateix

Societat

Anuncien una inversió de tres milions d'euros al Castell d'Hostalric

Aquest és l’ajut econòmic més important que ha rebut mai el poble servirà per rehabilitar l'edifici del Cavaller

  • Una imatge aèria del Castell d'Hostalric. -

ARA A PORTADA

Publicat el 05 de setembre de 2025 a les 17:08

L'Estat invertirà 2.921.356,47 euros en el Castell d'Hostalric, així ho ha anunciat l'Ajuntament de la vila a través dels canals institucionals. El consistori va comunicar que, després del Consell de Ministres que es va celebrar el passat 2 de setembre, el poble rebrà una subvenció de tres milions d’euros destinada a la rehabilitació del Castell.

Segons han informat, aquest serà l’ajut econòmic més important que hagi rebut mai Hostalric. El capital d'aquest fons permetrà dur a terme el projecte de restauració del Cavaller, l’edifici principal del Castell. Aquest espai consta de 2.460 metres quadrats repartits entre la planta baixa (890 m²), la planta altell (273 m²), la planta -1 (1.024 m²) i la planta -2 (273 m²). L’objectiu del consistori és convertir-lo en un nou espai polivalent obert a la ciutadania i al teixit associatiu i, alhora, promoure el turisme a la vila.

El projecte és obra del reconegut arquitecte internacional José María Sánchez García i de l’arquitecta catalana Adriana Vázquez Balló, especialitzada en patrimoni. Sánchez García ha treballat en projectes de diversos països d'Europa i ja ha dut a terme actuacions en edificis històrics, és el cas del projecte de l'edifici perimetral i adequació del Temple romà de Diana, a Mèrida.

El projecte preveu que el Cavaller, un cop finalitzats els treballs d’adequació, es converteixi en un espai amb tots els equipaments necessaris per a acollir esdeveniments públics i privats al llarg de tot l’any. En concret, l’obra consistirà en la restauració, rehabilitació i adequació d’espais molt degradats. "Volem potenciar el patrimoni del municipi en l'àmbit turístic i social perquè els veïns i veïnes i les entitats en puguin gaudir plenament", han expressat des de l'Ajuntament.

Et pot interessar