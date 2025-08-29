Hostalric acaba diverses obres de millora als carrers del poble

Ja han acabat algunes de les obres de millora i modernització de l'espai públic d'Hostalric, així ho ha anunciat l'Ajuntament a través dels canals institucionals. El consistori ha impulsat projectes de manteniment i adequació de les aigües i claveguerams i també la renovació dels paviments de diverses vies del municipi.
Al sector de Can Rabassa han finalitzat els treballs de millora de la xarxa d’abastament d’aigua, una actuació que ha permès modernitzar la infraestructura existent, ajustar la pressió i el subministrament, i reduir les pèrdues d’aigua, amb l’objectiu de garantir un servei més eficient i sostenible per als veïns. Les obres s’han finançat amb el suport del Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, i de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), en el marc de les actuacions per a l'adequació de les infraestructures municipals relacionades amb la gestió de l’aigua.
Paral·lelament, s’han executat diverses actuacions per a la millora de l’espai públic, com la reparació de voreres i l’inici de la primera fase d’asfaltatge, amb treballs de reasfaltatge als carrers Mallorca, Sant Narcís, Lleida i la plaça Doctor Riera. El carrer Tarragona també es reasfaltarà pròximament en una segona fase. Pel que fa al clavegueram, s’ha dut a terme una revisió general que ha confirmat que es troba en bon estat i no presenta deficiències.
Més inversió que mai a Can Rabassa
Aquest 2025, el barri de Can Rabassa, segons ha comunicat l'Ajuntament, ha rebut les inversions més importants des de la seva creació, amb una inversió total de 190.000 euros, distribuïda en la substitució de la xarxa pública d’aigua (130.000 €), la reparació de voreres (12.000 €) i la primera fase d’asfaltatge dels carrers (48.000 €). "Amb aquestes actuacions volem refermar el compromís amb la millora dels barris i la qualitat de vida dels ciutadans d'aquest barri", ha expressat el consistori.