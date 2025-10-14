Setmana del Bosc de Sant Celoni 2025: totes les activitats

El cap de setmana del 18 i 19 d’octubre, Sant Celoni es convertirà en l’epicentre de la natura, l’art i la sostenibilitat amb una àmplia programació d’activitats familiars, tallers i espectacles dins del marc de la Setmana del Bosc 2025. Durant el cap de setmana hi haurà més de 60 parades de venda de productes relacionats amb el bosc i la terra, tallers i activitats per a infants, demostració d'oficis, espectacles, concerts i un espai gastronòmic.
Programació Setmana del Bosc 2025
Dissabte 18 d’octubre, els tallers i activitats per a infants s’iniciaran a les 10 del matí i s’allargaran fins a les 20:30 hores, a l’aparcament de la Rectoria Vella i a les casetes. Les places són limitades. A les 11 del matí, l’Espai de la Fira acollirà l’espectacle itinerant Els marxants de Can Seixanta, mentre que a les 7 de la tarda, a la plaça del Bestiar, al recinte de la Força, tindrà lloc la presentació de les instal·lacions artístiques Bosc i Sentits 2025. La jornada culminarà amb el concert de versions del grup SawaSawa, a les 20:30 hores, a la plaça de la Biblioteca.
Diumenge 19 d’octubre, les activitats infantils es reprendran de 10 del matí. A les 11:30 hores, l’Espai de la Fira acollirà l’espectacle itinerant Ecopia, mentre que de 5 a 6 de la tarda, als jardins de la Rectoria Vella, tindrà lloc el Cercle de cançons de natura per a infants i famílies.
Tallers destacats del cap de setmana
Entre les propostes més participatives hi ha el taller "Elaborem un paper-planter per fer-lo germinar" (només dissabte, de 10 a 14 i de 16 a 20 hores, a l’aparcament de la Rectoria Vella) i "Fes-te una bossa amb una samarreta reciclada" (només dissabte, de 12 a 13 hores i de 17 a 18 hores, al costat de la caseta). També es podrà participar en el taller "Elaboració d’una petita bossa tipus moneder amb feltre humit" (només dissabte, de 16 a 19 hores), o gaudir del "Taller d’origami de criatures del bosc" (dissabte i diumenge, d’11 a 12 i de 17 a 18 h).
Altres activitats obertes els dos dies són "Fes-te el teu clauer de fusta" (de 10 a 14 i de 16 a 20 h, al costat de la caseta, amb un preu de 3 euros per participant), "Fes-te un penjoll metàl·lic d’empremta de bosc" (amb el mateix horari i lloc), Taller de talla de fusta i flors seques (de 10 a 13 i de 17 a 20 h, a l’aparcament de la Rectoria Vella), Taller de vitralls sobre pergamí (de 10 a 14 i de 16 a 20 h) i la Demostració d’ofici de picapedrer (de 10 a 14 i de 16 a 20 h).
Diumenge també s’hi afegeixen els tallers "Fem un brunzidor amb escorça" (de 10 a 14 i de 16 a 20 h) i "Taller de joieria a la cera perduda" (de 10 a 13 i de 17 a 20 h). Per als més petits, hi haurà una sala de joc lliure amb mobles Montessori, Waldorf i Pikler per a infants d’1 a 3 anys, oberta de 10 del matí a 20:30 hores, tant dissabte com diumenge.
Espai Gastronòmic
La zona gastronòmica funcionarà dissabte de 12 a 22 hores i diumenge de 12 a 21 hores, amb una oferta variada que inclou cervesa artesana amb Birrum, creps amb Crêpe & Roll, vins i caves d’El Bocamoll i Vinalium Sant Celoni, rebosteria i entrepans a Hagrid’s Café. També hi haurà menjar de proximitat a La Thomasina, croquetes de La Divina Croqueta, productes de La Granja de Casa, hamburgueses de Nook Street Food i cuina tailandesa amb Thaifoodcaravan.
Instal·lacions artístiques Bosc i Sentits 2025
Del 18 d’octubre al 10 de novembre, el recinte de la Força acollirà les instal·lacions artístiques Bosc i Sentits 2025, amb obres de sis artistes vinculats a Sant Celoni i una proposta dels alumnes de segon de batxillerat artístic de l’Institut Baix Montseny. Les visites es podran fer els divendres i dissabtes de 6 de la tarda a 20:30 hores, i els diumenges i festius d’11 a 13:30 hores. Les visites comentades tindran lloc el diumenge 26 d’octubre i el 9 de novembre, a les 18 hores.
El futur dels ecosistemes forestals a la Setmana del Bosc 2025
La XI Setmana del Bosc de Sant Celoni combina les activitats lúdiques amb un intens programa de conferències, jornades tècniques i presentacions literàries que conviden a reflexionar sobre el paper dels boscos en un context de canvi climàtic i transformació ambiental.
Divendres 17 d’octubre, el Teatre Ateneu (Sala Gran) acollirà a les 19 hores l’acte inaugural amb la xerrada Ecologia dels boscos al segle XXI, a càrrec de Joan Pino, director del CREAF. Durant l’acte es farà l’entrega del guardó al Bosquerol de l’Any, a càrrec de Martí Boada, i s’oferirà el concert-espectacle Tardor.
Dilluns 20 d’octubre, la programació continuarà amb una doble cita. A les 6 de la tarda, a la Biblioteca l’Escorxador, es presentarà el conte infantil Espurnes d’aigua, amb l'autora Vicky Mateu i la il·lustradora Deborah Joyce. A les 19 hores, a la Sala Bernat Martorell, tindran lloc les conferències Manifestacions del canvi global en aus, a càrrec de Carles Barriocanal, doctor en Geografia a la Universitat de Barcelona, i "Ocells de bosc: casos d’èxit de recuperació", amb Jordi Baucells, president de l’Institut Català d’Ornitologia.
Dimecres 22 d’octubre, a les 18:30 hores, la Biblioteca l’Escorxador acollirà la presentació del llibre Dones del Montseny. Tresors de la memòria, amb les autores Helena Masnou i Carme Clopés.
Dijous 23 d’octubre, s’ha programat una jornada divulgativa a bosc sota el títol "Ens endinsem en un bosc gestionat: com és i què hi passa en un bosc gestionat?", de 3 a 17:30 hores, amb punt de trobada al pàrquing del Lidl de Sant Celoni.
Divendres 24 d’octubre, a dos quarts de 10 del matí, al Teatre Ateneu (Sala Gran), tindrà lloc la xerrada El bosc no té Insta, però té stories millors que les teves, a càrrec de Joan Grivé, ambientòleg, comunicador i col·laborador de TV3 i Catalunya Ràdio. El mateix dia, a les 18:30 hores, la Biblioteca l’Escorxador acollirà la presentació del llibre "Quadern de camp de Martí Boada: del Montseny a Montana", amb la participació de l'autor.
Dissabte 25 d’octubre, a les 11 del matí, la mateixa biblioteca serà l’escenari de la xerrada-presentació "iNaturalist: resultats del recull de dades de plantes de Sant Celoni", a càrrec de Pere Barnola, Josep Gesti i Josep Maria Panareda.
Dilluns 27 d’octubre, a les 19 hores, a la Sala Bernat Martorell, es duran a terme les conferències "El potencial amagat dels boscos: la química verda per transformar els recursos naturals", amb Neus Puy, del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya, i "Els incendis: cap a on anem?", amb Martí Rosell, del Grup d’Actuacions Forestals (GRAF).
Dimarts 28 d’octubre, la Sala d’Actes de la Rectoria Vella acollirà, de dos quarts de 10 del matí a les 18:30 hores, la jornada tècnica "La gestió forestal per a l’adaptació al canvi climàtic dels boscos mediterranis: del rodal al paisatge".
Dijous 30 d’octubre, de 9 del matí a dos quarts de 15 hores, també a la Rectoria Vella, se celebrarà la jornada La bioeconomia com a creadora d’oportunitats per a la gestió forestal sostenible.
Dilluns 3 de novembre, la cloenda de les conferències arribarà a les 19 hores, a la Sala Bernat Martorell, amb la sessió La meteorologia al Baix Montseny i la seva àrea d’influència. La ponència serà a càrrec de Jordi Cunillera, cap de l’Equip de Canvi Climàtic del Servei Meteorològic de Catalunya, i la xerrada "I després de la sequera i la DANA... què?", a càrrec de Lorenzo Correa, fundador del projecte futurodelagua.com.
Brots de poesia: la natura als aparadors
Del 17 d’octubre al 10 de novembre, la vila s’omple de versos amb la iniciativa Brots de poesia, una mostra de fragments de poesia forestal de poetes catalans contemporanis als aparadors dels comerços. La coordinació i selecció poètica és de Pau Gener, amb cal·ligrafia de Lluís Molina. La presentació i recorregut inaugural tindran lloc el divendres 17 d’octubre a les 17:30 hores, amb sortida des de la plaça de l’Església.