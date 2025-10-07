Sant Celoni rep dues Flors d'Honor del projecte Viles Florides

Sant Celoni ha rebut dues Flors d'Honor a la gala anual del projecte Viles Florides, celebrada a principis d'aquest mes d'octubre. La regidora de Comunicació i Turisme, Patricia Román, ha estat l'encarregada de recollir aquest reconeixement que celebra el compromís dels municipis amb la millora dels espais públics a través del desenvolupament de zones verdes.
La iniciativa distingeix els municipis que treballen per la transformació dels seus espais públics a través de l’enjardinament i la millora dels espais amb plantes i arbrat. La valoració es fa seguint criteris de sostenibilitat, conservació de la biodiversitat i millora de l'espai públic.
Sant Celoni es va adherir a Viles Florides al juny d'aquest 2025 amb la voluntat de reforçar l'aposta de l'Ajuntament que "posi al centre el benestar de la comunitat i la qualitat de vida de la ciutadania". L'Ajuntament va comunicar que l’adhesió al projecte respon a una estratègia global per convertir Sant Celoni en una ciutat més verda. "Serà un poble més habitable, saludable i verd", han expressat a través dels canals institucionals.
Segons l'Ajuntament, el projecte Viles Florides també representa una oportunitat per enfortir el turisme sostenible i fer valdre el patrimoni natural del municipi i connectar-lo amb l'entorn. "La relació entre el verd urbà i el paisatge natural contribueix a crear una harmonia paisatgística que defineix Sant Celoni com un model de poble integrat en el seu entorn i compromès amb un futur sostenible", afirmen des del consistori.
El projecte Viles Florides està impulsat per la Confederació d’Horticultura Ornamental de Catalunya (CHOC), una entitat formada per totes les organitzacions que actuen al llarg de la cadena de producció, comerç i venda en el sector de les flors i plantes ornamentals. La iniciativa té per objectiu agrupar i fomentar la tasca d'aquells municipis que integren criteris ambientals en la gestió del verd urbà i que promouen una cultura de respecte pel medi ambient i pel paisatge.