Un grup de ballarines de Sant Celoni sortiran en un concurs de TV3

Un grup de nou alumnes de l’Escola de Dansa Esther Cortés de Sant Celoni, amb edats compreses entre 11 i 14 anys, participaran al programa “Eufòria Dance Kids”, a TV3. El grup celoní, que destaca per la seva excel·lència i el domini del ball, concursarà amb el nom de “9K’s” en l'edició del programa que s'emetrà aquest divendres 10 d’octubre a les 22 hores.
Segons ha informat l’Escola de dansa Esther Cortés, quan es van assabentar de l'existència del càsting pel programa van decidir apuntar-s'hi "per viure una nova experiència". Aquesta escola té un grup de competició de dansa propi, però sempre competeixen en teatres. "Quan vam veure la possibilitat de viure un plató, van decidir provar-ho", han explicat a NacióBaixMontseny.
Entre molts grups que van participar en el càsting en van escollir una dotzena, entre els quals hi havia l'equip 9K’s, el grup de noies d’Esther Cortés. El programa “Eufòria Dance Kids” consta de tres gales eliminatòries, després de les actuacions només quedaran sis grups, que seran els que arribaran a la semifinal. A cada gala hi competeixen quatre equips de ball, però només dos poden passar a la semifinal.
Aquest divendres, doncs, les 9K’s de Sant Celoni, de la mà d’Esther Cortés, defensaran la cançó escollida amb el ballarí guanyador de la temporada passada que els toqui. "Amb la participació en el programa de Marta Torné, Sandra Granada, Núria López, Aina de Silva i molts més viuran una experiència genial", asseguren des de l'escola.
Les ballarines han rebut aquest dilluns 6 d'octubre a la tarda la visita de l'alcalde, Eduard Vallhonesta i del primer tinent d'alcalde, Albert Planas, per donar-los suport davant del gran repte que afronten aquest divendres. L'Ajuntament, a través dels canals institucionals, els ha donat l'enhorabona i els ha desitjat molta sort en l'actuació del programa.
L'Escola de dansa Ester Cortès, un referent de la dedicació i l'esforç
L’escola ofereix una àmplia varietat de disciplines pensades per a totes les edats i nivells, amb la voluntat d’oferir una formació completa i de qualitat en el món de la dansa. La iniciació a la dansa és el punt de partida ideal per als més petits, on es treballen la coordinació, el ritme i l’expressió corporal a través del joc i la creativitat.
Es treballa la dansa clàssica, la base tècnica fonamental que ajuda a desenvolupar la postura, la força i la disciplina; mentre que a Puntes i Repertori s’aprofundeix en la tècnica clàssica més avançada i en la interpretació de variacions del repertori tradicional. D'altra banda, el Neoclàssic combina la tècnica del ballet amb moviments més lliures i expressius.
El Jazz també es treballa a l'escola i aporta energia, dinamisme i treball rítmic. Tampoc hi falta la dansa contemporània, que convida a explorar la llibertat del moviment, la connexió amb el sòl i l’expressivitat personal. A més, l’escola ofereix preparació per als exàmens de la Royal Academy of Dance, una certificació internacional reconeguda, així com entrenament per a les proves d’accés als conservatoris professionals.
Per al públic adult, hi ha propostes com Dansa per adults, que combina aprenentatge i benestar, Pilates, centrat en la tonificació i la consciència corporal, i Ballet Fit, una fusió entre ballet i entrenament físic que millora la força i la flexibilitat.
L’equip de competició de l’Escola de dansa Esther Cortés permet a l’alumnat més avançat participar en esdeveniments i concursos, d'aquesta manera, es vol potenciar el treball en grup i l’excel·lència artística. Finalment, la participació en tallers coreogràfics i espectacles completa la formació amb experiències escèniques reals que fomenten la passió per la dansa.