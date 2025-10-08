Així seran els nous pisos protegits de Sant Celoni

Sant Celoni ha aprovat una subversió per a la construcció d'habitatge de protecció oficial al municipi. En concret, el Ple municipal del passat 25 de setembre va aprovar la concessió de 75.000 euros a l'entitat Cooperativa d'Habitatge La Corba, una agrupació de persones del Baix Montseny que es van unir amb la intenció de crear habitatges amb una alternativa a l’especulació urbanística i immobiliària.
En total, s'edificaran 15 habitatges de protecció oficial al municipi, alguns dels quals es destinaran a col·lectius vulnerables. D'aquesta manera, l'Equip de govern vol impulsar la col·laboració amb cooperatives i entitats del tercer sector en la promoció de l'habitatge assequible a Sant Celoni i la Batllòria. El Pla local d'Habitatge vigent, aprovat a l'anterior mandat, reconeix l'habitatge cooperatiu com a model d'accés assequible a l'habitatge i insta a l'administració local a trobar vies per fomentar-lo.
El sòl on s'ubica La Corba és de titularitat privada si bé s'ha inscrit voluntàriament a la reserva pública de solars de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, amb l'objectiu de qualificar els habitatges com a habitatges de protecció oficial (HPO) de manera permanent i indefinida en el temps. Segons ha especificat la Cooperativa d'Habitatge La Corba, els pisos es trobaran al carrer Ferrocarril, 13.
Els pisos, segons el render que s'ha fet públic, seran de poca alçada, d'un sol pis d'altura. D'altra banda, es preveu que els habitatges siguin lluminosos, amb moltes finestres i obertures, i que a l'exterior hi hagi una zona verda amb arbres.
Com es pot accedir a l'habitatge?
Per ser sòcia de la cooperativa, com a mínim cal complir els requisits establerts per l'Agència de l'Habitatge de Catalunya per accedir a habitatges qualificats d'HPO (ingressos, padró i patrimoni). La resta de criteris són definits per la cooperativa en els seus Estatuts Socials. Totes les sòcies habitants tenen l'obligació de formalitzar una aportació inicial de capital i els contractes d'ús són visats per l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, que verifica, en el moment d'entrada a viure, que compleixen els requisits d'HPO.
La cessió d'ús no es pot transmetre entre persones, sinó que sempre és la cooperativa qui adjudica l'ús a les seves sòcies. Des del 2021, la Cooperativa La Corba ha fet diverses jornades i sessions informatives obertes a tothom per a divulgar el projecte entre la ciutadania de Sant Celoni i la Batllòria.
Què és la Cooperativa la Corba?
La Corba és una cooperativa d’habitatge creada l’any 2023 a partir del grup Co-Habitatge Baix Montseny, quan algunes persones van decidir impulsar un nou projecte més ajustat a les seves necessitats i valors. Amb l’acompanyament de la Fundació La Dinamo, el grup va optar finalment per la compra d’un solar privat per desenvolupar-hi el seu projecte col·lectiu.
Tot i ser conscients de les dificultats econòmiques que implica aquest model, consideren que les cooperatives d’habitatge són una alternativa a l’especulació immobiliària i una manera de viure en comunitat des de l’autogestió i la cooperació. El grup està format per dones i identitats dissidents de gènere, amb valors centrats en el transfeminisme, la interseccionalitat, les cures, el suport mutu i l’activisme polític al territori.
La Fundació La Dinamo treballa conjuntament amb diferents cooperatives per a fer que l'habitatge cooperatiu en cessió d'ús esdevingui un model d'accés a habitatges de protecció oficial de referència en l'àmbit de l'economia social i solidària. Actualment, amb l'acompanyament de La Dinamo ja estan funcionant cinc edificis de protecció oficial en modalitat de cessió d'ús als municipis de Valls, Lleida, Manresa, Hostafrancs i Nou Barris. A més a més, s'està treballant amb diferents cooperatives per la construcció d'edificis de protecció oficial a Terrassa, Igualada, Barcelona, Berga, Poblenou i Sants i Sant Celoni.