Junts per Sant Celoni aplega 200 persones en un acte a l'Ateneu

La sala gran del Teatre Ateneu de Sant Celoni va acollir aquest divendres l’acte organitzat per Junts sota el títol “Què està passant a Sant Celoni?”, que va aplegar unes 200 persones segons l'organització. La trobada, que es va pensar com un espai de diàleg obert amb la ciutadania, va fer una anàlisi de la situació actual del municipi i que va compartir reflexions sobre "els reptes que afronta Sant Celoni i la Batllòria".
Raül Garcia, candidat i portaveu de Junts, va definir com a "desgavell pressupostari" l'estratègia econòmica del govern del PSC i l'Alternativa. "Mentre els pressupostos dels anys 2024 i 2025 inflen els ingressos previstos per tal de quadrar despeses, els ingressos reals són inferiors, i no es prenen mesures per corregir-ho i estabilitzar la situació financera", han exposat els juntaires.
Aquesta situació, segons Junts, posa en risc l’estabilitat financera de l’Ajuntament i hipoteca la capacitat d’inversió futura. També es van analitzar qüestions com la despesa en personal directiu, la "mala" percepció ciutadana de la neteja, el manteniment i la implantació del nou model de recollida de residus amb contenidors tancats que, segons Junts, planteja "nombrosos problemes d’implementació".
Es van posar sobre la taula els grans projectes del municipi, molts dels quals, asseguren, es van arrencar al mandat anterior. Van parlar sobre l'estat d’implementació en què es troben i dels reptes que planteja el futur de la ciutat. "La gestió del municipi ha pres un mal rumb, es governa pensant només en les pròximes eleccions i no en les generacions següents, vivint de la inèrcia dels projectes engegats l’anterior mandat", han manifestat els juntaires.
Un dels moments més rellevants de l’acte va ser el diàleg obert amb el públic, en el qual la ciutadania va poder expressar les seves inquietuds i fer preguntes directament als representants de Junts. Es van posar sobre la taula qüestions relacionades amb la neteja, la seguretat, la mobilitat i la manca de manteniment dels espais públics, però també propostes per millorar Sant Celoni de cara als anys vinents.
Els organitzadors van agrair l’assistència al públic, que van qualificar de “massiva”. Els juntaires ho consideren una mostra clara de la voluntat dels celonins de participar activament en el rumb de la ciutat. Amb aquest acte, Junts ha anunciat que comença un nou cicle de trobades amb la ciutadania que es repetiran en els pròxims mesos, amb l’objectiu de continuar recollint propostes i sumar esforços per tirar endavant el seu projecte per a Sant Celoni i la Batllòria.