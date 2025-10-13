Quan la solidaritat fa camí: el gegantó Mau de Sant Celoni arriba a Núria

El gegantó Mau de Sant Celoni ha estat el gran protagonista d’aquest cap de setmana a l’alta muntanya. Acompanyat per més de quaranta persones de la seva ciutat i d’altres indrets, ha completat l’Olla de Núria, un recorregut exigent de més de 21 quilòmetres que surt i arriba a la Vall de Núria passant pel Puigmal.
Aquesta fita se suma al llarg historial del grup, que des de fa dècades combina cultura popular, natura i esport. Al llarg del temps s'han afrontat reptes destacats com la pujada a la Pica d’Estats i al Canigó, el Camí de Sant Jaume, la marxa de Sant Celoni a Montserrat, la participació en la Marató de Barcelona i nombroses travesses arreu del país.
Aquesta vegada, la sortida ha tingut un component especial de solidaritat dedicat a l’esforç de totes les persones que lluiten en el seu dia a dia contra problemes de salut i altres adversitats. “Nosaltres avui hem patit molt, però també hem gaudit molt. Amb aquesta moguda volem transmetre un missatge de força i esperança a tothom que afronta dificultats”, ha explicat Jordi Deumal.
En aquesta línia també ha destacat l'emoció col·lectiva de veure el gegantó a la Vall de Núria, acompanyat del seguici, els portadors i la música tradicional de les gralles. "Per un moment es trencava el silenci i el so de la música avisava que alguna cosa passava, un grup de persones i un gegantó havien deixat una empremta per a la història fent bullir l'olla de Núria", ha declarat a NacióBaixMontseny.
Durant el recorregut, el gegantó Mau l'ha carregat un equip de portadors, que ha assumit un treball físic immens. L’expedició ha comptat també amb músics, col·laboradors i un grup de suport logístic que ha fet possible la travessa. El gegantó Mau, que pesa 30 quilos i té una alçada de 2 metres i 40 centímetres, està fet a semblança de Jordi Mau, com a homenatge a la seva dedicació a la colla gegantera.
Amb l’Olla de Núria completada, el grup ja pensa en nous reptes per afrontar de cara al futur. “Aquestes experiències ens uneixen i ens donen ganes de continuar fent mogudes, perquè la cultura, l’esport i la natura són part de la nostra manera d’entendre la vida”, ha conclòs Deumal.
Un gegantó solidari i compromès
Els portadors del gegantó fa anys que estan compromesos amb les causes solidàries i de país. Tant és així que el 2022 va fer un tour pels hospitals de Catalunya en el marc de la campanya “Onada d’agraïments”, en la qual va visitar 44 centres en reconeixement de la tasca duta a terme pel personal sanitari durant la pandèmia de la Covid-19.
D'altra banda, el gegantó Mau també ha estat present en grans actes com la manifestació independentista de Brussel·les de 2017, "Omplim Brussel·les". Els geganters van recórrer 110 quilòmetres a peu entre Sant Celoni i la frontera de França, per desplaçar-se després a la concentració de suport als polítics catalans a l'exili.