L'expresident socialista de la Generalitat de Catalunya, José Montilla, ha visitat la Sant Celoni i el poble de la Batllòria el passat dimecres al matí. La visita s'emmarcava en la ronda de contactes amb "polítics influents" de Som la Batllòria, l'agrupació independentista que reclama la sobirania del poble respecte a Sant Celoni. Aquesta doble visita ha aixecat polseguera entre els batlloriencs, que han acusat el consistori de voler ocultar la veritable finalitat de l'arribada de l'expresident a la comarca. Des de l'equip de govern celoní, però, han desmentit aquesta afirmació a NacióBaixMontseny.
Els representants de Som la Batllòria han traslladat les seves reivindicacions a l'expresident i les "mancances" que, asseguren, pateix el nucli. “La Batllòria existeix i no ens cansarem de dir-ho” comenta el grup, que està estudiant presentar-se a les eleccions municipals de 2027. José Montilla ha reivindicat "diàleg" i "pactes" com a eines democràtiques per a trobar consensos i ha criticat tota política que es fa "amb l'ànim de destruir l'adversari". "No conec al detall la realitat de la Batllòria, però no tots els nuclis poden tenir els mateixos serveis. Ara bé, tots han de tenir uns mínims", ha declarat l'expresident.
Així mateix, ha volgut mostrar l'agraïment a Som la Batllòria per la oportunitat de conèixer la realitat del poble i ha posat de relleu la importància de l'associacionisme per a la vitalitat dels pobles. "Hem comentat qüestions d’actualitat relacionades amb les seves preocupacions globals i territorials de la Batllòria: els seus problemes i la seva relació amb Sant Celoni. Confio, tinc confiança, en la política i la negociació per facilitar les relacions humanes i trobar solucions al servei de la majoria. Treballar plegats pel bé comú segur que servirà per unir ara i en el futur", afirma l'expresident socialista.
Rebuda institucional i queixes dels independentistes
La primera parada de José Montilla ha estat a Sant Celoni on es va reunir amb l'alcalde, Eduard Vallhonesta, i diversos membres del consistori, que van fer-li la rebuda institucional protocol·lària. Montilla, a la Sala de Plens, va signar el Llibre d'Honor i va intercanviar impressions sobre diferents qüestions d'actualitat com l'habitatge amb l'alcalde i els regidors.
Tot seguit, l'expresident es va traslladar a la Batllòria on l'entitat Som la Batllòria va compartir un esmorzar de forquilla amb ell. Després, va visitar la classe de sisè de l'escola local i va atendre una ronda de preguntes amb els alumnes del poble on el president va fer èmfasi en el paper educatiu de la lectura. A continuació, els representants de l'entitat van acompanyar a Montilla a fer una volta per la vila fins a Can Bruguera, on hi havia una petita mostra de fotografies antigues de La Batllòria.
En un comunicat a NacióBaixMontseny, l'entitat independentista s'ha queixat de la manca de cobertura dels mitjans institucionals a la visita a la Batllòria. "L’equip de govern, a les xarxes socials, ha ignorat i menyspreat el motiu de la visita del president. Sembla que els sàpiga greu que des de la Batllòria també es puguin fer actes i convidar a persones importants de la vida política", han reblat.
Aquesta afirmació, però, s'ha desmentit des de l'Ajuntament de Sant Celoni en declaracions a aquest diari. "Només es tractava d'una rebuda institucional motivada per la presència de l'expresident al municipi. Ha estat un acte de deferència i respecte institucional", afirmen fonts del consistori celoní. Aquesta visita presidencial contrasta amb la d'Artur Mas, que només es va reunir amb els independentistes de la Batllòria i no va trepitjar l'Ajuntament de Sant Celoni. Fonts coneixedores del cas apunten que, a diferència de Montilla, la oficina tècnica de Mas no va avisar l'Ajuntament celoní de la seva visita i, a conseqüència d'això, no es va fer la rebuda institucional a la capital montsenyenca.
Les noves tensions amb els independentistes arriben a la fase inicial del procés participatiu que decidirà el futur de la Batllòria. Un mecanisme de participació que ha de servir per comprendre la realitat actual del territori, millorar el mecanisme de govern actual, el Consell de Poble, o definir altres models viables que estiguin "dins del marc legal vigent". "Aquest procés pretén ser un instrument per garantir que la Batllòria evolucioni de forma cohesionada, legítima i amb la implicació directa dels seus veïns i veïnes", expliquen des de l'Ajuntament.