Calors extremes per fi de curs a onze centres del Montseny: «Hem dut ventiladors de casa»

Onze centres educatius del Baix Montseny han participat aquest principi d'estiu a la iniciativa catalana "Aules que Cremen", una plataforma que "neix de l'esgotament absolut" i la indignació davant les altes temperatures que registren molts centres educatius durant els primers mesos de calor. Els professors s'han organitzat per prendre la temperatura de manera sistemàtica i fer-la pública diàriament a través del portal de la plataforma.
Els centres adherits han instal·lat sensors tèrmics en algunes classes de l'equipament per monotonitzar i registrar la temperatura i, així, reclamar millores en la climatització d'escoles i instituts. En el cas de la comarca del Baix Montseny, la temperatura ha fregat i superat els 30 graus en gairebé tots els centres que hi han participat. És una xifra molt superior a la recomanada que, segons les dades pediàtriques, no hauria de passar dels 20–24 °C.
En concret, els centres que han registrat les temperatures han estat l'Escola Mil·lenari, Escola Ramon Macip - Dolors Granés, l'Escola Can Manent i l'Institut Arquitecte Manuel Raspall de Cardedeu; l'Institut Giola de Llinars del Vallés, l'Institut Vilamajor, l'Institut Vescomtat de Cabrera d'Hostalric i l'Institut Montsoriu d'Arbúcies. Pel que fa a Sant Celoni, s'hi han afegit l'Institut Escola Pallerola, Escola Joan Casas i Escola Soler de Vilardell.
A NacióBaixMontseny hem parlat amb la coordinadora del projecte a l'Institut Escola Pallerola de Sant Celoni, Núria Pujadas, que ha explicat que acabar el curs amb aquesta situació ha estat dur tant per als alumnes com per als docents. A la Pallerola els sensors s'han instal·lat a l'aula de Quart de Primària i a la de primer d'ESO i els registres, expliquen, han passat dels 33 graus. "Les classes de primària són les que han registrat unes temperatures més elevades, amb fins a 33 graus amb nens a dins", explica.
El Comitè de Salut Mediambiental de l'Associació Espanyola de Pediatria (AEP) i la Societat Catalana de Pediatria (SCP) adverteixen que el llindar de confort i seguretat tèrmica infantil és notablement inferior al dels adults. I des d'"Aules que Cremen" expliquen que sotmetre l'alumnat a temperatures superiors a 25 °C pot provocar un "estrès tèrmic directe", que, segons els estudis, pot xifrar en una pèrdua del 10 % en el rendiment acadèmic i cognitiu per cada grau de pujada. "Estan exposats a marejos i a deshidratar-se, casos que, des dels centres, no tenim les eines per combatre", exposen.
Solucions casolanes per un problema "de salut"
Els mestres i professors de l'Escola Pallerola, per pal·liar aquesta situació, van intentar adaptar les aules en ús segons la calor que hi feia i obrir les finestres sempre que hi havia una mica de corrent d'aire. "Hi havia classes, a la tarda, que hi tocava molt el sol i era inviable estar-hi", recorda. D'altra banda, també van posar tants ventiladors com els va ser possible per alleujar la sensació de calor. Els aparells, però, eren limitats i alguns mestres van dur-ne de casa per augmentar els efectius disponibles. "Els ventiladors són del centre, però no sempre n'hi havia prou. Hem hagut de sobreviure com hem pogut", exposa Pujadas.
Els docents organitzats de l'Escola Pallerola lamenten que malgrat que la iniciativa ha estat "molt bona per donar a conèixer aquesta realitat", no se'ls ha escoltat prou des del departament. "Necessitem algun canvi, però no se'ns ha escoltat prou i no hi ha hagut cap mesura immediata per als centres educatius", diu Pujadas. Alhora, la coordinadora del projecte al centre lamenta que, amb el canvi climàtic, cada cop els és "més habitual" trobar-se aquestes temperatures dins del centre. "És una qüestió de salut que va més enllà de les condicions laborals, té a veure amb la salut dels infants", diu Núria Pujadas.
Des de la plataforma "Aules que Cremen" titllen el cas de "maltracte sistemàtic i crònic per part del Departament d'Educació". "Les aules no només cremen per la calor; cremen pel desgast d'una gestió basada en les retallades, la improvisació pedagògica i l'incompliment flagrant de la legislació", apunten.
En aquesta línia, la plataforma dàmbit català reclama millores en els equipaments educatius per adaptar-los a la nova realitat climàtica del país. "Obligar infants i joves a romandre amuntegats en aules a 28 °C, 30 °C o més, sense aïllament ni climatització, ja no és només un incompliment flagrant dels drets laborals dels treballadors de l'ensenyament: és un acte de violència i un maltractament institucional", diuen.