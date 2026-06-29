Tres focs en una setmana a Sant Celoni: «La prevenció és responsabilitat de tots»

Sant Celoni ha tancat la setmana de Sant Joan amb tres petits incendis al terme municipal, majoritàriament, causats pel llançament de pirotècnia en llocs inapropiats. Davant del darrer, que va tenir lloc al pati de l'Institut Escola Pallerola el passat divendres al vespre, l'alcalde de Sant Celoni, Eduard Vallhonesta ha demanat prudència a la ciutadania. "Us demano que no llanceu petards ni utilitzeu cap altre element que pugui provocar un incendi, especialment en zones boscoses, espais amb vegetació o altres indrets amb risc", va expressar el batlle.
L'avís pel foc es va produir al voltant del les 19:06 hores quan va trucar un testimoni avisant que s'havia encès un foc en uns arbres a l'interior de l'IE Josep Pallerola. Els bombers hi van desplaçar una dotació que va estar-hi més de mitja hora per extingir les flames, que van cremar 20 metres de tanca vegetal. L'actuació també va comptar amb la col·laboració de les Associacions de Defensa Forestal de la comarca, que van actuar amb rapidesa i eficàcia per evitar que l'incendi s'estengués. "La prevenció i la responsabilitat de tothom són fonamentals per protegir les persones, els equipaments i el nostre entorn", ha declarat Vallhonesta.
Una altra actuació conjunta destacada de les ADFs i els bombers va ser en una parcel·la buida al Turó de la Mare de Déu de Bellver. Segons han informat les ADF, el foc s'hauria originat per culpa d'un coet de pirotècnia que hauria caigut allà. Des de l'Associació de Veïns del barri han reclamat que cal desbrossar periòdicament d’aquest espai, que sovint està ocupat per vegetació seca. "Afortunadament, aquest any s’havien iniciat les tasques de neteja i, gràcies a la ràpida i eficaç intervenció dels diferents cossos d’emergència, la situació es va poder controlar. Volem expressar el nostre més sincer agraïment a tots els professionals que hi van participar", han comunicat a través de les xarxes socials.
La capital montsenyenca, el mateix dia 24 de juny, també va protagonitzar un altre ensurt vinculat amb la pirotècnia al Passatge Sant Guillem, situat a prop del Col·legi Cor de Maria. Els bombers, segons han explicat a NacióBaixMontseny van rebre l'avís al voltant de les 14 hores que va cremar una tanca de 6 metres de xiprers i 10 metres quadrats de vegetació al jardí d'una casa. En concret s'hi va desplaçar una dotació de bombers que va estar uns 42 minuts treballant per extingir el foc.