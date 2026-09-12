Contenidors cremats i 18 detinguts en una Diada marcada per la forta presència de joves

El Camp Nou ple d'estelades va ser el preàmbul de què aquesta Diada s'ha tornat a veure als carrers. La presència de joves onejant senyeres independentistes ha estat un dels fets més destacats d'aquest Onze de Setembre. L'espurna de l'independentisme entre les generacions més joves ha revifat i ha cremat alguns contenidors a Arc de Triomf, on es celebraven els concerts de la Diada organitzats per Òmnium.
L'Onze de Setembre ha acabat amb aldarulls que van començar cap a les 20.00 hores, quan els manifestants van cremar tres contenidors entre el passeig Sant Joan i la ronda de Sant Pere i un grup que es trobava aturat davant de la línia policial va llançar objectes als agents. Els Mossos van intervenir per dispersar els activistes i els Bombers de Barcelona també van actuar per apagar les flames.
La nit va acabar amb un total de 18 persones, 10 de les quals menors d'edat, detingudes per aquests fets a Barcelona, segons han informat els Mossos d'Esquadra. 17 de les persones arrestades -9 menors i 8 majors d'edat- es van produir a la zona d'Arc de Triomf, mentre un detingut -menor d'edat- es va efectuar a la zona de plaça de Catalunya. En paral·lel, consten 9 mossos d'esquadra ferits lleus.
El català reactiva els joves per la Diada
Després d'anys de desencís, un dels principals motius perquè els joves van tornar als carrers a demanar la independència és que volen parlar la seva llengua al seu país. Diversos joves van explicar a Nació que el català és el principal motiu que els porta aquí. "S'està perdent i no ho podem permetre", va assenyalar Joan Enric, i el seu amic Pau valorava que "és una situació que cada vegada és pitjor".
Crits en favor de la independència, cantades espontànies del Cant dels Segadors, crits contra Espanya o contra el Govern del PSC i, entre els joves, moltes samarretes del Barça. La manifestació va ser una passejada plàcida pels carrers de Barcelona, en dos recorreguts de les columnes de "present" i "futur" que es van allargar prop d'una hora i van acabar amb la crema d'una bandera d'Espanya a l'escenari de plaça Catalunya, un fet que l'ANC assegura que no estava "planificat".
Els antifeixistes impedeixen la crida de Núcleo Nacional
En paral·lel a la manifestació convocada per ANC, Òmnium Cultural, l'AMI, el Consell de la República, la Intersindical i el CIEMEN; una altra manifestació antifeixista, que s'havia convocat cap a les sis de la tarda, va ser un altre dels focus policials de la Diada. Aquesta, però, es va convocar principalment per contrarestar la crida de la formació ultra Núcleo Nacional a la plaça Verdaguer durant la Diada.
Els antifeixistes van ocupar l'espai i els ultres, una vintena de persones, van acabar marxant. Els Mossos van separar en tot moment els dos grups, el primer dels quals molt més nombrós. En aquest moment va haver-hi llançaments d'objectes contra la línia policial des del cantó antifeixista, i un cop van marxar els ultres, els Mossos van fer maniobres de dispersió amb alguns cops de porra per disgregar la concentració.
Els activistes van enfilar aleshores passeig Sant Joan avall, en direcció a l'Arc de Triomf, on se celebraven els concerts organitzats com a punt final d'una altra manifestació, la de l'esquerra independentista. En el transcurs, alguns dels antifeixistes van protagonitzar nous enfrontaments amb els Mossos d'Esquadra, amb llançament d'objectes i de cadires d'algunes terrasses de bar pròximes i crema d'alguns contenidors.
Finalment, quan ja feia una estona que havien arribat a Arc de Triomf, els antifeixistes van tornar a pujar cap a plaça Tetuan, i pel camí van tornar a enfrontar-se als Mossos, qui van tornar a carregar contra els manifestants.