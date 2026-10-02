Albiach acusa PP, Vox i Junts de «traïció» per tombar els decrets d’habitatge

La líder dels Comuns, Jéssica Albiach, ha acusat el PP, Vox i Junts de "traïció" i de ser "còmplices necessaris de la violència habitacional". Alibach ho ha fet amb un missatge a les xarxes socials després que els tres partits hagin votat en contra dels decrets d’habitatge al Congrés. "Per Catalunya i per les que ja no hi són, seguirem lluitant", ha escrit la líder dels Comuns.\r\n\r\n\r\nTraïció! Còmplices necessaris de la violència habitacional.\r\n\r\nPer Catalunya i per les que ja no hi són, seguirem lluitant. ✊ https://t.co/92WGQD1Biw\r\n— Jéssica Albiach (@jessicaalbiach) October 2, 2026\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nPolítica\r\nLa caiguda dels decrets d'habitatge deixa Sánchez al caire de l'abisme Lluís Girona Boffi\r\n\r\n