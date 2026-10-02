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Albiach acusa PP, Vox i Junts de «traïció» per tombar els decrets d’habitatge

Política

  • Jéssica Albiach -

ARA A PORTADA

Publicat el 02 d’octubre de 2026 a les 16:15
Actualitzat el 02 d’octubre de 2026 a les 16:16

La líder dels Comuns, Jéssica Albiach, ha acusat el PP, Vox i Junts de "traïció" i de ser "còmplices necessaris de la violència habitacional". Alibach ho ha fet amb un missatge a les xarxes socials després que els tres partits hagin votat en contra dels decrets d’habitatge al Congrés. "Per Catalunya i per les que ja no hi són, seguirem lluitant", ha escrit la líder dels Comuns.

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