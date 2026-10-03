El Goven preveu que els primers ajuts per la compra compartida permetin adquirir 2.000 pisos

La Generalitat busca “activar" la classe mitjana per a comprar de forma conjunta els pisos que es volen vendre els fons d’inversió arran de les polítiques de regulació del mercat de l’habitatge, com la contenció de rendes dels lloguers. El Govern publicarà a partir del gener del 2027 un nou paquet d’ajuts que pretenen incrementar el parc protegit i ajudar els majors de 40 anys a tenir més estabilitat habitacional.
La Generalitat assumirà el 50% de la propietat dels habitatges i la persona hi podrà viure com a copropietària durant 50 anys. El Departament de Territori estima que la primera convocatòria dels ajuts, amb un pressupost de 100 milions, podria servir per a comprar conjuntament “al voltant d’uns 2.000 pisos”.
Un cop acabat el termini, el Govern passarà a ser el propietari de l’habitatge tret que la persona o els seus hereus decideixin comprar la part de la Generalitat, quedant com a propietaris únics. El pis no deixaria d’estar, en cap cas, considerat com a habitatge protegit i no “respondrà a dinàmiques de mercat lliure o especulatiu”, ha reafirmat la consellera de Territori, Sílvia Paneque, en una trobada amb mitjans.
La Generalitat ha optat per aquesta fórmula “innovadora” que permet el Codi civil català amb una primera línia de 100 milions d’euros que es podrà ampliar depenent de com sigui la rebuda. Segons el Departament de Territori, és una via per aprofitar la desinversió en el mercat de lloguer dels fons d’inversió arran de les polítiques de contenció dels preus de l’habitatge. La conselleria calcula que amb els anuncis de les pròpies empreses fets fins ara ja en tenen prou per a cobrir aquesta primera convocatòria.
Dret a venda i a deixar-lo en herència
Tal com va anunciar el president del Govern, Salvador Illa, al debat de política general, aquesta línia pretén ajudar els ciutadans de més de 40 anys amb ingressos estables que no poden accedir a una hipoteca perquè el banc no ofereix finançament o no poden assumir la quota hipotecària, que és més elevada com més curt sigui el termini a retornar-la.
En el cas de les persones de més de 56 anys, el percentatge que assumirà la Generalitat s’eleva al 60% i la persona copropietària hi podrà viure durant 40 anys. Es mantenen les mateixes condicions que en les persones de més de 40 anys: es podran vendre l’habitatge o deixar-lo en herència mentre duri el termini de propietat particular i hi ha l’opció de comprar-lo quan s’esgota.
Si l’habitatge es posa a la venda abans d’esgotar el període fixat, la Generalitat tindrà preferència per adquirir la part de la persona resident. També es podrà vendre a una altra família perquè en faci ús el temps de propietat particular que quedi.
Canvis als préstecs emancipació
D’altra banda, el Govern ha millorat les condicions dels préstecs emancipació, adreçats a persones de 18 a 40 anys que compren un primer habitatge. A partir d'ara es podrà finançar el 20% de la compra del dret de superfície o de la una propietat d’un habitatge protegit permanent, i també es podrà cobrir el 20% de les obres de rehabilitació necessàries per obtenir la cèdula d'habitabilitat. D’aquesta manera, com a preu de compra es podran incloure a partir d’ara les obres necessàries per obtenir la cèdula.
Fons d'emergència habitacional
Pel que fa al fons d’emergència fons dotat amb 25 milions d'euros per evitar desnonaments de persones en situació de vulnerabilitat extrema, el Govern ha assegurat que és un fons obert a altres administracions, entitats bancàries i asseguradores. Aquesta iniciativa busca millorar l’agilitat, que hi hagi fons disponibles per adquirir habitatges quan s’hagi arribat a la fase final d’intermediació i el propietari decideixi vendre i evitar que s’incrementi l’endeutament de les administracions públiques. Aquest fons s’activarà només en el cas que el propietari decideixi vendre el seu immoble.
12.600 habitatges construïts del pla 50.000
En total, ja hi ha 12.599 habitatges protegits construïts del pla 50.000 que es va anunciar a principis de mandat, 7.000 estan en fase de construcció i uns 25.000 estan en procés de redacció del projecte o en recerca de promotor. A més, el Govern també està treballant en la transformació de sòl per a tenir més solars disponibles per a construir el 2030. L’objectiu és aconseguir un flux de 10.000 habitatges protegits a l’any a partir del 2030 amb aquests sòls que estan fent els tràmits per a transformar-se en solars aptes per a la construcció d’habitatges.