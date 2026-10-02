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El PP acusa el govern espanyol de «demagògic» i diu que la pròrroga dels lloguers «ataca» les classes vulnerables

Política

  • El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, al Congrés

ARA A PORTADA

Publicat el 02 d’octubre de 2026 a les 16:06

El diputat del PP Sergio Sayas ha acusat aquest divendres el govern espanyol d’actuar amb "demagògia" amb el segon decret d’habitatge, que inclou la pròrroga "automàtica" dels contractes de lloguer. Sayas ha assegurat que la mesura "ataca" la llibertat i les "classes vulnerables i mitjanes" durant el debat al Congrés sobre els dos nous decrets.

El diputat popular ha defensat que la solució a la crisi residencial "no va d’intervenir, sinó de construir" més habitatges. També ha criticat el balanç del govern espanyol en aquesta matèria i ha acusat l’executiu de Pedro Sánchez de ser "responsable" de la situació actual.

Sayas també ha qüestionat que el Consell de Ministres aprovés un decret que, segons ha denunciat, encara no estava publicat al BOE quan es va anunciar el ple per votar-lo. El diputat ha reiterat la petició d’eleccions generals i ha reivindicat la defensa de la "llibertat" i l’"Espanya constitucional".

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