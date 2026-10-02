Feijóo acusa Sánchez de fer «càlcul electoral» amb l’habitatge i el desafia a convocar eleccions

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusat el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, de prioritzar el "càlcul electoral" amb la tramitació dels dos decrets d’habitatge tombats aquest divendres al Congrés. Feijóo ha afirmat que l’executiu ha intentat "responsabilitzar l’oposició" de la crisi residencial i ha qualificat la jornada de "una de les més vergonyoses de la legislatura".\r\n\r\nFeijóo ha assegurat que Sánchez ha utilitzat el problema de l’habitatge per a "maniobres electorals" i ha criticat que les Corts s’hagin convertit en un "teatre". El líder popular ha vinculat també la situació amb altres qüestions que afecten el govern espanyol i ha desafiat Sánchez a avançar les eleccions: "Que posi data". El president del PP ha insistit que està "llest" per a unes eleccions i ha criticat la gestió de l’habitatge per part de l’executiu i ha considerat una "frivolitat imperdonable" intentar resoldre en tres dies un problema que, segons ha dit, el govern espanyol porta vuit anys sense solucionar.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nPolítica\r\nEl Congrés tomba els decrets d'habitatge i Sánchez meditarà durant el cap de setmana si convoca eleccions Lluís Girona Boffi\r\n\r\n