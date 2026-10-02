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Fadei celebra que el Congrés tombi els decrets d’habitatge i reclama una alternativa «immediata»

Política

  • Miguel Ángel Gómez Huecas, president de FADEI -

ARA A PORTADA

Publicat el 02 d’octubre de 2026 a les 17:14
Actualitzat el 02 d’octubre de 2026 a les 17:15

La Federació d’Associacions d’Empreses Immobiliàries (Fadei) ha celebrat que el Congrés dels Diputats hagi tombat els dos decrets d’habitatge ​​​​​aprovats pel govern espanyol, que considera "equivocats". En un comunicat, l’entitat reclama ara una resposta "útil" i "immediata" que permeti impulsar l’oferta disponible i garantir la seguretat jurídica al mercat del lloguer.

Fadei considera que les mesures rebutjades haurien contribuït a generar un mercat de l’habitatge "a dues velocitats". La patronal adverteix, però, que el rebuig dels decrets "no incrementa l’oferta ni resol les dificultats d’accés" i demana a les administracions que actuïn amb noves mesures.

Entre les propostes de les empreses immobiliàries hi ha crear avals públics al lloguer, oferir incentius fiscals als propietaris que posin habitatges a preus assequibles i agilitzar els procediments per recuperar els immobles en cas d’incompliment. També plantegen mobilitzar sòl públic, establir terminis màxims per concedir llicències i impulsar un pacte d’Estat per l’habitatge.

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