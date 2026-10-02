Fadei celebra que el Congrés tombi els decrets d’habitatge i reclama una alternativa «immediata»

La Federació d’Associacions d’Empreses Immobiliàries (Fadei) ha celebrat que el Congrés dels Diputats hagi tombat els dos decrets d’habitatge aprovats pel govern espanyol, que considera "equivocats". En un comunicat, l’entitat reclama ara una resposta "útil" i "immediata" que permeti impulsar l’oferta disponible i garantir la seguretat jurídica al mercat del lloguer.\r\n\r\nFadei considera que les mesures rebutjades haurien contribuït a generar un mercat de l’habitatge "a dues velocitats". La patronal adverteix, però, que el rebuig dels decrets "no incrementa l’oferta ni resol les dificultats d’accés" i demana a les administracions que actuïn amb noves mesures.\r\n\r\nEntre les propostes de les empreses immobiliàries hi ha crear avals públics al lloguer, oferir incentius fiscals als propietaris que posin habitatges a preus assequibles i agilitzar els procediments per recuperar els immobles en cas d’incompliment. També plantegen mobilitzar sòl públic, establir terminis màxims per concedir llicències i impulsar un pacte d’Estat per l’habitatge.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nPolítica\r\nEl Congrés tomba els decrets d'habitatge i Sánchez meditarà durant el cap de setmana si convoca eleccions Lluís Girona Boffi\r\n\r\n