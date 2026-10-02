Guerra oberta Junts-Rufián: «Tothom sap que ets un invent de les clavegueres de l'Estat»

La guerra oberta entre Junts i Gabriel Rufián continua pujant de to. L'última seqüència així ho exemplifica. Tot ha començat quan Jordi Turull, secretari general del partit que lidera Carles Puigdemont, ha reaccionat a unes crítiques de Carme Arcarazo, portaveu del Sindicat de Llogateres, pel veto del seu partit als dos decrets d'habitatge tombats aquest divendres al Congrés dels Diputats. Arcarazo considerava que Junts és un partit que "depèn directament", en termes de finançament, de la "patronal immobiliària". "Esperàvem arguments de més pes. Massa fàcil fins i tot per tu", ha remarcat Turull. La resposat de Rufián, també a la xarxa social X, ha estat aquesta: "Classistes de merda".
I aquí ha estat on el secretari general de Junts ha optat per una afirmació que, fins ara, no havia verbalitzat mai en públic: "A hores d'ara, recordes on és Catalunya? Tothom sap que ets un invent de les clavegueres de l'Estat, infiltrat primer a Súmate i després a ERC. Els teus insults no ens fan ni pessigolles". El matí ha estat prolífic en retrets del cap de files dels republicans a Madrid en direcció a Míriam Nogueras en el marc del debat sobre els decrets d'habitatge. De fet, bona part de la intervenció l'ha centrat en criticar Junts. Només pujar al faristol ha tret un bitllet de 50 euros i ha dit, en direcció als diputats de Puigdemont: "Aquesta és la vostra estelada". També ha ensenyat les claus de casa.
"Visca Catalunya lliure de vostès", ha apuntat al final del discurs. "No vull gent que es dedica a putejar el meu poble", ha destacat Rufián , que sí que ha votat a favor dels dos decrets malgrat que, dimecres, va contradir Oriol Junqueras, que havia donat per fet el vot afirmatiu i el seu cap de files a Madrid encara es volia mirar la lletra petita dels textos aprovats pel consell de ministres. El dirigent republicà ha dit que la líder de Junts a Madrid és "una mala política" i que imitant Sílvia Orriols, líder d'Aliança Catalana, "no tindrà cabuda" a Catalunya. "M'esforçaré molt perquè acabin en l'ostracisme polític i deixin de putejar el meu poble", ha insistit Rufián. Nogueras no ha tornat a intervenir.