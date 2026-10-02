Collboni lamenta el veto als decrets d’habitatge

L’alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha lamentat aquest divendres que el Congrés hagi tombat els decrets d’habitatge, que ha definit com una "gran oportunitat" per "continuar canviant les regles del joc". En una declaració institucional, ha assegurat que les mesures eren "útils i imprescindibles" per garantir el dret a l’habitatge i ha revelat que, si s’haguessin aprovat, hauria iniciat el procés per apujar fins al 150% l’IBI dels pisos turístics.\r\n\r\nSegons Collboni, l’increment hauria permès recaptar uns 7 milions d’euros anuals, que s’haurien destinat a la promoció d’habitatge social. L’alcalde també ha defensat que els decrets haurien donat al consistori una nova eina per desincentivar els pisos turístics fins a la seva prohibició total el 2028 i ha assenyalat que les mesures haurien permès limitar encara més les compres especulatives i frenar els desnonaments de persones vulnerables. En aquest sentit, ha afirmat que durant els dos dies de vigència dels decrets ja s’havien pogut aturar dos desnonaments a Barcelona.\r\n\r\nCollboni ha criticat Junts, PP i Vox, els grups que han votat en contra dels decrets, i ha afirmat que tenien una elecció entre "estar amb la gent o amb aquells que especulen amb un bé fonamental". L’alcalde ha garantit que el govern municipal mantindrà la llei d’habitatge i la declaració de zona de mercat tensionat, que considera que han contribuït a contenir l’augment dels lloguers durant els darrers dos anys. També ha reiterat el compromís d’eliminar els pisos turístics el 2028 i ha defensat que "els habitatges siguin per viure i no per especular".\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nPolítica\r\nEl Congrés tomba els decrets d'habitatge i Sánchez meditarà durant el cap de setmana si convoca eleccions Lluís Girona Boffi\r\n\r\n