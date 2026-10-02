Foment del Treball critica les polítiques d’habitatge «orientades a buscar culpables» i reclama més oferta

“L’habitatge ens preocupa molt”, ha assegurat aquest divendres Salvador Guillermo, cap d’Economia de la patronal Foment del Treball, que ha mostrat la “preocupació” perquè es prenguin mesures “orientades més a buscar culpables i a certes creences i no orientades a la realitat i a millorar l'habitatge”. L’economista ha explicat que l’habitatge ha estat a Espanya “la maria de les polítiques socials” i no s’hi ha dedicat els recursos d’altres països. Ha posat com a exemple la feblesa del parc públic d’habitatge, a diferència del que s'ha fet a França.
Sobre el debat dels dos decrets d’habitatge al Congrés , Joan Roset, vicepresident de Foment, ha afirmat que a l’empresariat “li preocupa la disponibilitat d’habitatge i volem una legislació que l’afavoreixi”. Ho ha dit en la presentació de l’Informe de Conjuntura, a la seu de la patronal, junt a Valentí Pich, president de la Comissió d’Economia.
Les economies de Catalunya i Espanya mantenen un diferencial favorable respecte de la resta de països de la zona euro, amb un PIB que creix el 3% a Catalunya i un 2,6% a l’estat, però la continuïtat d’aquest creixement depèn d’un increment de la productivitat. Aquest és el diagnòstic de la patronal Foment del Treball, que aquest divendres ha presentat el seu Informe de Conjuntura.
L’encariment de l’energia i la pujada de tipus generen un context difícil, amb unes xifres, en paraules de Salvador Guillermo, cap d’Economia de Foment, “que poden generar enveja, però a curt termini”. L’ocupació sosté l’activitat, amb 22,8 milions d’afiliats i un 9,9% d’atur a Espanya i un 7,9% a Catalunya, però la productivitat és insuficient. Mentre el PIB espanyol creix un 2,6% interanual, les hores treballades ho han fet un 2,8%, quan caldria incrementar el valor afegit per hora.
Guillermo, que ha comparegut amb Joan Roget, vicepresident de Foment, i Valentí Pich, president de la comissió d’Economia, ha subratllat l’impacte generat per la guerra a Ormuz, que explica el creixement de la inflació, amb un augment del 4,9% de l’IPC aquest setembre, i que condiciona les polítiques monetàries del Banc Central Europeu.
Per l’empresariat, les solucions són una major inversió productiva, més difusió de la tecnologia entre les empreses, garantir la sostenibilitat pressupostària i assolir un marc fiscal més previsible. Els empresaris propugnen avançar cap a l’equilibri pressupostari, avaluant la despesa i prioritzant la inversió productiva, i assenyalen com la pressió fiscal amenaça la continuïtat empresarial.
Una gestió anticipativa del risc
Des de Foment també es reclama una major anticipació al risc, en referència a l’entorn geopolític. El conjunt de tensions internacionals, la volatilitat energètica i l’alteració dels preus dels combustibles han suposat una major inflació i condicionaran en el futur les decisions europees en l’àmbit econòmic. A Foment estan convençuts que aquest mapa no és conjuntural, sinó estructural i cal estar-hi preparats.