L'ocupació a Catalunya s'enfila de nou per sobre els quatre milions i registra el millor setembre

L'ocupació a Catalunya ha tornat a créixer aquest setembre, superant de nou els 4 milions d'afiliats i registrant un nivell rècord per al novè mes de l'any, segons les dades publicades aquest divendres pel govern espanyol. Així, al setembre s'han registrat 38.014 afiliats més, arribant als 4.003.234 (+0,96%). Malgrat això, l'ocupació no bat el rècord històric del juliol.
En comparació amb fa un any, els afiliats han crescut un 3,61%, amb 139.583 persones. Pel que fa a l'atur, el setembre tanca amb un lleuger repunt respecte a l'agost, amb 604 persones més sense feina (+0,18%), un increment que arriba al 2,5% si es té en compte l'atur del setembre de fa un any, amb 8.000 aturats més, i un total de 330.072 persones.
Pel que fa a l'atur, Espanya tanca setembre amb 2.379.505 persones sense feina, un augment de l'1% respecte a l'agost, que suposa 23.587 desocupats més. En tot cas, la xifra d'aturats és la més baixa per a un mes de setembre a Espanya des del 2007. En la comparació anual, l'atur espanyol baixa en 42.160 persones, (-1,74%).
La regularització de migrants impulsa les afiliacions
Segons les dades del govern espanyol, l'afiliació a Catalunya ha incorporat 83.409 persones provinents de la regulació extraordinària d'immigrants, un 19,7% del total d'Espanya, que arriba a les 421.306 persones. De fet, Catalunya se situa com la comunitat autònoma amb més afiliats provinents del procés de regularització, superant Madrid, que en té 80.530. En el conjunt del mercat laboral espanyol, els estrangers superen per primera vegada els 3,6 milions d'afiliats, el 16,2% del total. Són 547.637 més que fa un any. Els aturats d'origen estranger a Espanya són 399.663. A Catalunya, hi ha 79.140 persones estrangeres a l'atur el mes de setembre, un 24% del total a la comunitat.
De la mateixa manera que creixen les afiliacions, però, també creix l'atur. Lleida lidera l'augment de l'atur a Catalunya el mes de setembre, amb 16.910 aturats, 424 més (+2,57%). Respecte al mateix mes de l'any passat, l'atur lleidatà s'incrementa en 1.329 persones, un augment del 8,53%. A Tarragona l'atur creix un 1,3% respecte al setembre, amb 491 aturats addicionals, un increment que puja fins a les 771 persones en la comparació anual (+2%). El total d'aturats a la demarcació és de 38.318.
Girona també registra un augment d'aturats, però més moderat, de l'1,13%, amb 312 noves persones sense feina i un total de 28.032 a tancament de setembre. En comparació amb el setembre de l'any passat, l'atur creix un 0,29%, en 80 persones. Barcelona és l'única demarcació que encara manté una reducció de l'atur, amb 623 persones menys (-0,25%) que a l'agost. Hi ha un total de 246.812 barcelonins a l'atur. Respecte a fa un any, però, la tendència es trenca i l'atur creix a Barcelona un 2,42%, amb 5.820 aturats més.