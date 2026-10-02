El moviment per l'habitatge bloquejarà la sortida de Barcelona per escalfar la manifestació de dissabte

El "no" del PP, Vox i Junts als dos decrets d'habitatge que s'han votat al Congrés dels Diputats ja té les primeres respostes al carrer. El moviment per l'habitatge comença a organitzar-se per donar resposta a la negativa de les dretes de la cambra baixa i fer escalar el conflicte. Per una banda, a la plaça de Catalunya, se celebrarà a les sis de la tarda una assemblea oberta per articular la manifestació general arreu del país -i de l'estat espanyol- d'aquest dissabte. I, per altra, a dos quarts de vuit del vespre quedaran bloquejades les entrades i sortides de Barcelona.
Les protestes d'aquest vespre estan convocades per la Confederació Sindical d'Habitatge de Catalunya, i busquen "bloquejar-ho tot" després que els dos decret llei hagin caigut tombats al Congrés. A més, també volen "escalfar" la manifestació massiva que es preveu per dissabte a la tarda: "Escalfem la manifestació i ens preparem per anar a la vaga general!", exclamen des de l'entitat impulsora. Per una banda, a dos quarts de vuit hi ha una convocatòria a la cruïlla de la Meridiana amb Fabra i Puig, paralitzant l'accés nord, i una altra a la plaça d'Espanya, davant la sortida del metro, paralitzant l'accés sud.
Són dos punts especialment transitats els divendres a la tarda, ja que són les principals vies d'accés d'entrada i sortida a la capital catalana. I, a les portes del cap de setmana, aquests dos trams acostumen a omplir-se més de cotxes que habitualment, motiu pel qual els impulsors d'aquestes dues protestes els han escollit com els llocs per fer sentir la seva veu la vigília de les manifestacions del cap de setmana arreu del país.
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